國研院動物中心血栓晶片 獲CES 2025創新獎
國研院動物中心開發「雷射誘導血栓形成晶片整合系統」，利用人類血管細胞及血液，於體外模擬血栓形成，用於藥物功效及劑量的確認，加速藥物發展，此項成果並於近日獲得CES 2025創新獎。
血栓是影響人類健康的重要風險因子，包括腦中風、心肌梗塞、肺栓塞、深層靜脈血栓等多種急慢性病症，都和血栓有關。為探索最適合的藥物與治療策略，過往是利用動物實驗進行測試，但礙於血栓形成機制存在物種差異，測試結果有時並不理想。
國科會轄下國家實驗研究院國家實驗動物中心今天表示，所開發的「雷射誘導血栓形成晶片整合系統」，於美西時間1月5日在CES大展上，獲得CES2025創新獎。
國研院動物中心說明，「雷射誘導血栓形成晶片整合系統」目前已完成第一代雛型品開發，可利用雷射光在微流道內的任一位置誘導血栓形成，且可控制局部血栓大小，增加應用彈性，且團隊已啟動收集臨床病患數據態樣，發展個人化血栓風險評估系統。
國研院動物中心指出，團隊已建立血栓形成、血栓消溶、血栓預防3項測試流程，可運用人類的血管內皮細胞及血液檢體測試藥物作用機制，並預估適合的劑量，以了解藥物的有效性。
國研院動物中心提到，由於血栓晶片無法看到血栓形成對於周邊組織與系統的影響，因此在藥物測試時，會搭配光誘發小鼠腦中風模式，進行周邊組織傷害與修復、藥物副作用等系統性評估，完備藥物的安全性資料。
國研院動物中心強調，此雙軌模式能夠大幅改善過往只運用小鼠做為測試標的，而存在物種差異的不確定性。
「雷射誘導血栓形成晶片整合系統」由國研院動物中心主任秦咸靜、副研究員潘涵琦，國立台灣大學大應用力學研究所特聘教授吳光鐘、教授沈弘俊，台北醫學大學生物醫學工程學系教授范育睿、國立東華大學生化暨分子醫學科學系助理教授謝函芸，及國研院博士王繼廣，共同合作。
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