台灣大超前目標 綠電使用比例今年將達17%

AI時代加速全球對綠電的需求，台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大已提前6年，達成IDC雲端機房100%使用再生能源的目標，同時布局儲能、淨零科技、藍碳等多元綠能技術，2025年將超前目標，使用綠電比例可達17%。

隨AI時代來臨，雲端運算需求持續攀升，IDC雲端機房用電量也大幅增加，電信業是高度依賴電力的產業，基地台與機房的用電量占整體9成以上。根據國際能源總署預測，資料中心、加密貨幣和AI相關領域的電力消耗，將在2026年翻倍成長。

因應此挑戰，台灣大哥大今天宣布，原先的目標設定，是在2030年實現IDC雲端機房100%使用再生能源，此目標已在2024年完成，等於提早6年達標。

對於未來長遠的綠能布局，林之晨表示，台灣大承諾2040年100%使用再生能源（RE100），不僅於2024年使用綠電比例已超越原先設定的10%目標，更計劃在2025年提升至17%，超過原定的15%目標，且在超過3000座基地台導入太陽光電及陸域風電，將藉由儲能技術削峰填谷、開發淨零科技及投入藍碳技術，持續深化綠能布局。

台灣大與富邦集團合作打造「富邦能源綠能投資平台」，計劃於5年內自建380MW光電裝置容量，並與中研院產學合作，開發去碳燃氫等淨零科技。

此外，台灣大也啟動「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」，以藍碳技術吸收大氣中的二氧化碳，同時促進土地活化與國土保育。