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日月光砸3.28億元增資鯨鏈科技 攻人工智慧3D IC

中央社／ 台北7日電

封測大廠日月光投控強攻3D IC技術，今天傍晚宣布透過海外子公司增資鯨鏈科技（Whalechip）999.99萬美元（約新台幣3.28億元），累計持股比例7.5%，深耕人工智慧（AI）和自動駕駛等晶片設計方案。

根據官網資料，鯨鏈科技成立於2017年，主要布局IC設計與WoW 3DIC Turnkey設計服務，研發高速運算晶片（HPC）、分布式運算及HPC運算系統層級解決方案，鎖定人工智慧、自動駕駛、雲端伺服器互聯運算、區塊鏈算力基礎架構層等應用。

鯨鏈科技說明，WoW 3DIC技術採用混合鍵合（Hybrid bonding）晶圓級製造技術，將不同類型、不同結構甚至不同製程節點的晶片整合為一體。

鯨鏈科技表示，相較於2.5D CoWoS技術中系統單晶片外接DDR記憶體或是高頻寬記憶體（HBM）方式，WoW 3DIC技術可提升連線密度和數量，同時省去PHY接口、縮短連線長度，降低系統功耗和占用面積，提升資料傳輸頻寬，強化晶片系統整體運算效能。

日月光投控旗下日月光半導體今天也宣布，通過台灣智慧財產管理制度（Taiwan Intellectual PropertyManagement System，TIPS）AA級驗證，日月光半導體表示，從2020年起全面導入TIPS制度，2021年和2022年兩度取得TIPS A級驗證，持續延伸架構健全、意識凝聚、保護完整、外部信賴等4大導入效益。

IC設計 日月光 晶片

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