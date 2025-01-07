不是阿妹！緯創小年夜卡司曝光 找Energy大跳16蹲

代工大廠緯創集團（3231）尾牙「緯創小年夜」將於1月17日登場，緯創每年都把吃尾牙的時間，規劃在農曆新年前的倒數幾日，也因此將活動以「緯創小年夜」來取名，而團隊作為電子大廠尾牙活動的壓軸，每年都找天王、天后級的歌手前來助陣，像去年就把近四年沒有接尾牙的天后張惠妹找來，為集團員工帶來將近45分鐘的精彩演出，今年則將找來男團Energy登台，與現場萬名員工一起大跳「16蹲」。

緯創近年的市場討論熱度激增，也成為AI人工智慧領域當中，最為火熱的投資指標之一，而團隊為犒賞旗下所有辛勤打拚的員工，也將於1月17日舉辦「緯創小年夜」，該活動照慣例都是全集團員工一起吃，其中也包括緯育、緯謙等子公司，而參與的員工人數也是有增無減，現場至少席開千桌以上、總人數一定都會超過萬人，而作為年前最後才舉辦的企業，緯創的卡司陣容也是神秘到家。

台系指標大廠為犒賞員工辛勞，每年都砸下重金擺設五星酒店桌席宴請員工，找來天王、天后級的歌手登台開唱，並藉機向外界凸顯自身的規模及實力。對此，國內大部分業者的卡司名單，大多早在新年第一天（1/1）的前後公布，唯有代工廠緯創一點消息都沒有，遲遲沒有公布任何資訊，全公司上上下下都保密到家，據悉，公司今年如此嚴格保密，是因為內部為防止消息過早流出，有提前警告旗下員工切勿私下走漏風聲所致。