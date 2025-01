中保科2025 CES 研發 G.Talk 登國際舞台展現硬實力

已經持續超過10年,除了疫情停辦,中保科(9917)董事長林建涵每年一定帶領團隊前進CES,7日林建涵提前抵達拉斯維加斯,並參與重要論壇外,還提前帶領團隊暖身;中保科旗下中保好生活團隊再度以G.Talk智慧通信系統,入選國科會台灣科技新創基地(Taiwan Tech Arena, TTA)成為台灣新創國家隊成員之一,共同參加2025 CES展出,中保科技也成為台灣科技保全業首度登上CES舞台。

中保科董事長林建涵表示,觀察2025年CES重點聚焦AI發展,從自駕計程車到智慧家庭,幾乎已經全面導入AI操作,這也是目前中保科全力發展AI智慧城市的重點研發項目。

同時,因應淨零碳排及全球AI科技應用熱潮,除了實體雲對講雲端通信系統外,集團再度開發G.Talk AI虛擬智慧通信系統,以創新環保及便利的產品及服務,一方面也可以解決台灣老宅對講系統重建的成本及環保問題,關鍵是此次獲選,也讓中保科品牌可以前進全球盛會CES參展,展現中保科創新研發的硬實力,也希望能藉此拓展國際市場。

林建涵進一步指出,這次中保科旗下中保好生活研發的G.Talk系統,也能應用於歐美市場,加上2025年CES展 ,有來自全球150個國家,超過4,500家廠商前來參與,也同步將中保科能見度推向國際。