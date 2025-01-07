中保科2025 CES 研發 G.Talk 登國際舞台展現硬實力
已經持續超過10年，除了疫情停辦，中保科（9917）董事長林建涵每年一定帶領團隊前進CES，7日林建涵提前抵達拉斯維加斯，並參與重要論壇外，還提前帶領團隊暖身；中保科旗下中保好生活團隊再度以G.Talk智慧通信系統，入選國科會台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）成為台灣新創國家隊成員之一，共同參加2025 CES展出，中保科技也成為台灣科技保全業首度登上CES舞台。
中保科董事長林建涵表示，觀察2025年CES重點聚焦AI發展，從自駕計程車到智慧家庭，幾乎已經全面導入AI操作，這也是目前中保科全力發展AI智慧城市的重點研發項目。
同時，因應淨零碳排及全球AI科技應用熱潮，除了實體雲對講雲端通信系統外，集團再度開發G.Talk AI虛擬智慧通信系統，以創新環保及便利的產品及服務，一方面也可以解決台灣老宅對講系統重建的成本及環保問題，關鍵是此次獲選，也讓中保科品牌可以前進全球盛會CES參展，展現中保科創新研發的硬實力，也希望能藉此拓展國際市場。
林建涵進一步指出，這次中保科旗下中保好生活研發的G.Talk系統，也能應用於歐美市場，加上2025年CES展 ，有來自全球150個國家，超過4,500家廠商前來參與，也同步將中保科能見度推向國際。
G.Talk以「Whoever you are, Wherever you are.」為主要訴求，無論是誰，無論在哪，都能讓每一位使用者方便與住戶聯繫。兼具智慧、環保、友善的通信解決方案，將為使用者帶來全新的通信體驗。
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