快訊

「三重傾倒隔壁戶」返家拿家當發現有傾斜！憂再倒緊急擴大撤離10戶

慈濟遭爆侵權換畫…畫家本人發聲！李健儀還原10年前始末：此生最大遺憾

新北女超商談判被砍…身中多刀倒臥血泊 前夫攜子騎車逃逸

中保科2025 CES 研發 G.Talk 登國際舞台展現硬實力

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中保好生活團隊研發的G.Talk也成為科技保全業首家登上CES國際創新展的企業。中保提供
中保好生活團隊研發的G.Talk也成為科技保全業首家登上CES國際創新展的企業。中保提供

已經持續超過10年，除了疫情停辦，中保科（9917）董事長林建涵每年一定帶領團隊前進CES，7日林建涵提前抵達拉斯維加斯，並參與重要論壇外，還提前帶領團隊暖身；中保科旗下中保好生活團隊再度以G.Talk智慧通信系統，入選國科會台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）成為台灣新創國家隊成員之一，共同參加2025 CES展出，中保科技也成為台灣科技保全業首度登上CES舞台。

中保科董事長林建涵表示，觀察2025年CES重點聚焦AI發展，從自駕計程車到智慧家庭，幾乎已經全面導入AI操作，這也是目前中保科全力發展AI智慧城市的重點研發項目。

同時，因應淨零碳排及全球AI科技應用熱潮，除了實體雲對講雲端通信系統外，集團再度開發G.Talk AI虛擬智慧通信系統，以創新環保及便利的產品及服務，一方面也可以解決台灣老宅對講系統重建的成本及環保問題，關鍵是此次獲選，也讓中保科品牌可以前進全球盛會CES參展，展現中保科創新研發的硬實力，也希望能藉此拓展國際市場。

林建涵進一步指出，這次中保科旗下中保好生活研發的G.Talk系統，也能應用於歐美市場，加上2025年CES展 ，有來自全球150個國家，超過4,500家廠商前來參與，也同步將中保科能見度推向國際。

G.Talk以「Whoever you are, Wherever you are.」為主要訴求，無論是誰，無論在哪，都能讓每一位使用者方便與住戶聯繫。兼具智慧、環保、友善的通信解決方案，將為使用者帶來全新的通信體驗。

中保科林建涵率團隊登2025 CES 參與重要活動，新研發G.Talk （創新的低碳排智慧通信系統）首登國際舞台展現硬實力。中保提供
中保科林建涵率團隊登2025 CES 參與重要活動，新研發G.Talk （創新的低碳排智慧通信系統）首登國際舞台展現硬實力。中保提供

AI CES 中保科

延伸閱讀

Ansys於CES 2025展示推動新一代交通技術的解決方案

黃仁勳CES演說大談人形機器人 這檔概念股收盤創高

鴻海題材滿滿但外資卻是一路砍 股價終於反彈了

輝達搶先公開AR眼鏡專利 這兩檔概念股應聲漲停

相關新聞

黃仁勳演講高潮 號稱全球最小AI超級電腦的輝達超級晶片GB10終現身

輝達執行長黃仁勳今日舉行CES主題演講，直到最後10分鐘，黃仁勳才給出最後驚喜，拿出全球體積最小的AI超級電腦「Proj...

戴爾簡化PC產品組合 推出全新AI PC產品

戴爾（Dell）在美國消費性電子展（CES 2025）上發表一系列AI PC新品，涵蓋時尚輕薄的筆記型電腦到強大的工作站...

華碩旗下ROG CES展上推出全新顯卡及電競PC產品

華碩（2357）旗下電競領導品牌ROG玩家共和國7日舉行CES 2025 ROG《For Those Who Dare ...

微星於CES發布全新筆電 領先搭載NVIDIA RTX 50顯卡

全球筆電領導品牌微星（2377）7日在CES 2025展示全新的筆記型電腦陣容，領先搭載NVIDIA GeForce R...

技嘉大秀AI創新技術實力 CES 2025重磅新品震撼登場

全球電腦領導品牌技嘉（2376）於 2025 年 CES 展出突破性 AI 創新產品，包括 AI PC、NVIDIA G...

聯發科與NVIDIA合作 打造輝達DIGITS個人AI超級電腦的超級晶片

聯發科技今日宣布與NVIDIA合作設計NVIDIA GB10 Grace Blackwell 超級晶片，將應用於NVID...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。