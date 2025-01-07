Ansys於CES 2025展示推動新一代交通技術的解決方案

美商模擬軟體大廠Ansys 重返CES 2025，展示數位工程解決方案，加速新一代更安全、更聰明、更有效率的車輛發展。 透過全方位產品套件的最新進展，Ansys直接應對了業界最緊迫的挑戰。以更快的創新和更好的生產力，Ansys模擬可大幅降低與實體原型設計相關的時間及成本。

致力於提高安全性，對新功能及效能的需求，以及在工程挑戰日益複雜的挑戰下，面臨縮短設計周期的壓力，這些都使得傳統的車輛開發方法越來越無效。Ansys解決方案透過連接和自動化工作流程，縮短設計週期，並透過可靠的設計驗證降低開發成本，協助客戶一直位於創新的最前沿。

Marelli Electronic Systems電子系統機械與光學專業中心負責人Luciano Saracino表示：多虧有了Ansys工具，我們將產品開發週期縮短25 %，工程開發成本節省15 %至20 %，產品效能改善15 %至20 %，這讓我們的客戶很滿意。

汽車公司因需求增加而面臨設計生成上的挑戰，包括縮短開發週期和處理更複雜的設計。Ansys解決方案可透過增加設計探索和最佳化機會，在大幅加快開發速度同時，又不影響準確度。Ansys的開放生態系也支援雲端運算、AI增強功能和數位孿生最佳化的連接式工作流程。展位亮點包括：

Ansys SimAI，一款支援雲端的生成式AI平台，透過利用NVIDIA GPU，以閃電的速度提供簡單且可靠的物理行為效能預測。SimAI可以使用現有的模擬結果進行訓練，這些模擬結果適用於流體動力學、熱和電磁效能、結構變形等應用 。