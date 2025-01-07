微星CES 2025全新陣容重新定義 AI 與遊戲 讓您預見未來

CES 2025是全球尖端技術與前瞻思維交匯的舞台，MSI微星（2377） 很榮幸邀請您一起探索未來的無限可能。作為AI技術在計算與遊戲領域的先驅，MSI誠邀您於1月7日至10日蒞臨 Veronese 2403-2406，共同探索人工智能的非凡潛力。您將親身體驗一場前所未有的沉浸式旅程，深入了解人工智慧如何完美融入MSI全新產品陣容。參與 CES不僅僅是觀展，請與MSI並肩感受未來的願景，激發無窮的可能性與靈感。

MSI微星科技很榮幸地推出最新的AI 創新產品 - AI Robot。這款軟體搭載NVIDIA ACE技術，將地端小型語言模型直接整合到系統中。透過AI Robot，使用者在沒有上網的情況下也可以使用自然語言控制系統，提供一種更方便且直觀的方式來設置和管理你的筆電或桌機。

「AI不僅是技術的突破，更是一股重新定義生活體驗的強大力量。」MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示。「MSI CES 2025全新產品陣容充分運用了人工智慧的優勢，開發出能學習和適應用戶需求的工具。從更智慧的遊戲體驗，到激發創意，再到簡化日常工作流程，AI的加入讓我們的產品不僅功能強大，還能提供專屬於您的貼心體驗。MSI站在時代尖端，引領全球邁向AI驅動的新時代」。