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泓德能源獲四項 ISO 國際認證 實現永續經營

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

國際智慧能源領導品牌泓德能源（6873）持續穩健拓展海外市場，並與國際資安標準接軌，日前通過「ISO 27001:2022 資訊安全管理系統」驗證，7日正式由英國標準協會（BSI）頒發證書。泓德能源至今已取得四項ISO國際認證，透過系統化管理降低運營成本，並藉由流程優化實現永續經營。

泓德能源的智慧能源業務涵蓋發電、售電與儲能，並超前部署綠能轉型，由內部團隊自主研發結合AI的智慧能源物聯網平台與智慧電力交易平台等，提供全方位的智慧能源解決方案。在推動綠能轉型的同時，泓德能源更加重視資訊安全保障，自2024年起建置導入資訊安全管理系統（ISMS），經過全面規劃、實施、監控與持續改善，最終於2024年12月7日通過「ISO 27001:2022」國際級認證，為全球客戶與合作夥伴提供安全、穩健的智慧能源服務，確保資訊的機密性、完整性與可用性。

泓德能源集團董事長謝源一表示：「在資訊安全管理系統導入的初期，我們曾經歷內部適應的挑戰。然而，通過專業培訓、外部專家諮詢及內部教育訓練，我們成功凝聚同仁對資安風險管理重要性的共識，最終順利完成系統建置與認證，這是全體團隊共同努力的成果」。

自2021年以來，泓德能源已取得「ISO 27001資訊安全管理系統」、「ISO 9001品質管理系統」、「ISO 45001職業安全衛生管理系統」及「ISO 14001環境管理系統」四大國際認證。這些成就展現了泓德能源在產品與服務品質、員工福祉與環境永續之間的平衡發展，以及對利害相關人的長期承諾。此外，泓德能源依循「GRI準則」及「GRI 403職業健康與安全準則」，致力於提供安全無虞的工作環境，並於2024年榮獲「企業永續報告公開職業健康與安全指標主動評比」績優企業殊榮，從各方面展現其在永續經營上的豐碩成果。

泓德能源 綠能

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