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台灣大哥大IDC雲端機房 提早6年達成100%再生能源目標

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台灣大哥大（3045）7日宣布，原設定於2030年實現IDC雲端機房100%使用再生能源，已提早6年於2024年達標。在滿載的情況下，機房PUE值（Power Usage Effectiveness）最低可達1.5，相較於傳統機房PUE 2.0提升用電效率25%。

台灣大IDC雲端機房更是東亞首座獲得國際機房權威管理機構Uptime Institute Tier III三項認證（設計、建置、維運）的新世代綠能數據中心，擁有高效節能、穩定電力、高度安全、24小時監控維運四大優勢，提供企業穩定且不中斷的智慧綠能機房服務，每年可減少約24,930公噸碳排，相當於65座大安森林公園的碳吸附量，堪稱業界最綠雲端機房。

根據國際能源總署預測，資料中心、加密貨幣和AI相關領域的電力消耗將在2026年翻倍成長。台灣大哥大總經理林之晨表示，AI時代的來臨，加速全球對綠電的需求，台灣大哥大以實際行動回應，加速布局，提前6年達成IDC雲端機房100%使用再生能源的目標，打造業界最綠雲端機房，同時布局多元綠能技術，包括儲能、淨零科技、藍碳等。

對於未來長遠的綠能布局，林之晨指出，台灣大承諾2040年100%使用再生能源，不僅於2024年使用綠電比例已超越原先設定的10%目標，更計畫在2025年提升至17%，超過原定的15%目標，且已在超過3,000座基地台導入太陽光電及陸域風電，將藉由儲能技術削峰填谷、開發淨零科技及投入藍碳技術，持續深化綠能布局。

台灣大也與富邦集團合作打造「富邦能源綠能投資平台」，計劃於5年內自建380MW光電裝置容量，並與中研院產學合作，開發去碳燃氫等淨零科技。林之晨強調，根據SBTi科學減碳路徑，要達成2050年Net Zero淨零排放，最後約10%的殘餘碳排放需要被中和，可透過降低價值鏈以外的溫室氣體排放（BVCM）或其他補償機制作為中和選項之一。目前已啟動「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」，以藍碳技術吸收大氣中的二氧化碳，同時促進土地活化與國土保育，朝2050年Net Zero目標邁進。

台灣大哥大 綠能

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