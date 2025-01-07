黃仁勳演講高潮 號稱全球最小AI超級電腦的輝達超級晶片GB10終現身
輝達執行長黃仁勳今日舉行CES主題演講，直到最後10分鐘，黃仁勳才給出最後驚喜，拿出全球體積最小的AI超級電腦「Project DIGITS」，這款超級電腦不僅搭載輝達Grace Blackwell平台，裡面的超級晶片GB10，更是一款與聯發科合作設計的晶片，讓市場相當驚喜。
早在今日的主題演講之前，市場上就盛傳輝達今日將發表新款晶片，但是，黃仁勳演講的一個多小時裡面，幾乎都在談AI新平台、機器人未來發展之路，直到演講最後10分鐘，黃仁勳才端出這項驚喜產品。
「Project DIGITS」採用全新輝達GB10 Grace Blackwell Superchip，提供極佳AI運算效能，借助「Project DIGITS」，使用者可以使用自己的桌面系統開發模型，並將模型無縫部署在加速雲端或資料中心基礎架構上。
「人工智慧將成為每個產業的主流應用，透過Project DIGITS，輝達Grace Blackwell超級晶片將更容易取得。」黃仁勳指出，每個科學家、AI研究者、學生都可以輕鬆置換AI超級電腦，以利用這款電腦來參與AI時代。借助這款超級電腦，開發人員可以運行多達2000億參數的大型語言模型，以增強人工智慧創新。
而這款超級電腦採用的GB10，是由輝達與聯發科共同打造。輝達指出，聯發科是SoC（系統單晶片）的市場領導者，為這款產品提供一流的功效、性能和連接性做出貢獻。
黃仁勳也指出，「Project DIGITS」目前已經投入生產流程，預計5月對外發售，開賣價自3000美元起跳。
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