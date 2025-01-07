VicOne與恩智浦合作 透過AI服務實現主動汽車網路防禦

全球車用資安廠商VicOne 7日宣布與恩智浦(NXP)半導體正在合作透過人工智慧(AI)驅動的創新服務，為車輛提供主動資安防禦。NXP是汽車市場創新解決方案的值得信賴合作夥伴，透過整合雙方互補且專為此設計的解決方案，VicOne和恩智浦致力於將邊緣AI處理引入汽車網路安全領域。讓車輛能夠在產業逐漸向更多AI和軟體驅動服務轉型時，具備有效的自我防禦能力。

隨著更多AI、互聯性、先進駕駛輔助系統(ADAS)和自動駕駛系統(ADS)的導入與採用，全球的汽車正變得越來越複雜，也越來越容易受到網路安全威脅的影響。車廠製造供應鏈也逐漸成為犯罪分子的首要目標。

恩智浦汽車邊緣處理資深總監Jim Bridgwater表示，如今的車輛比以往任何時候都更容易受到網路攻擊，多種無線連接提供了滲透車輛網路的機會。需要能夠檢測新型攻擊形式的網路安全解決方案。與VicOne的合作將提供汽車製造商所需的邊緣AI處理功能，幫助他們安全地創新AI驅動的座艙，同時有效降低網路威脅相關的風險。

雙方的合作中，VicOne的xCarbon入侵偵測與防護系統(IDS/IPS)將利用恩智浦的 OrangeBox汽車連接域控制器平台，將每輛車內多個電子控制單元(ECU)及更大範圍車隊之間的車輛資料和安全事件關聯起來。分散的資料透過邊緣的高速AI處理，被組織成與現實世界事件的威脅情報相關的情境化攻擊路徑，以便於檢測出可疑行為並在危害發生前阻止攻擊。

VicOne獲獎的車載AI Guardian解決方案也將利用整合在i.MX 9應用處理器的NXP eIQ Neutron神經處理單元(NPU)，為AI驅動的應用程式提供防止資料外洩的保護。恩智浦的汽車i.MX多核心應用處理器具備高效能和低功耗特性，並擁有可擴展、安全且可靠的優勢。

VicOne執行長鄭奕立表示，恩智浦在將智慧系統推向邊緣方面具有獨特的優勢。VicOne在與汽車製造商合作的過程中發現，這是他們向更多AI驅動服務轉型的一個顯著需求。與恩智浦合作，致力於開發能讓未來車能夠學習、辨識威脅，並透過有效攔截，在惡意指令到達AI驅動的軟體定義車輛(SDV)及其智慧座艙、車載資訊娛樂(IVI)系統及其他先進服務之前進行防禦。這些功能將會是汽車製造商贏得未來客戶信任並實現差異化的必要能力。