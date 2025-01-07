官網遭網路DDoS攻擊 攸泰科技：營運無重大影響

攸泰科技（6928）7日公告，公司官網遭受網路DDoS攻擊，資訊團隊立刻與外部資安公司合作，進行相關處置措施，以阻絕攻擊行為，目前評估對公司營運並無重大影響，僅官網目前無法讀取，亦無資料外洩疑慮。

攸泰科技公告指出，公司官網遭受網路DDoS攻擊，資訊團隊立刻與外部資安公司合作，進行相關處置措施，以阻絕攻擊行為。

針對預計可能損失或影響，攸泰科技表示，評估對公司營運並無重大影響，僅官網目前無法讀取，亦無資料外洩疑慮；攸泰科技指出，公司後續仍將持續強化相關基礎架構之安全管控以確保資訊安全。