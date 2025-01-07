駭客攻擊頻傳 數發部：已掌握情資持續強化資安聯防
2025年開年之初，傳出多起駭客入侵事件，數位發展部今天表示，已掌握相關情資，政府也將持續加強資安聯防，維護整體資通訊安全。
上週傳出多起國際駭客組織以網路DDoS（分散式阻斷服務）攻擊台灣政府及民間部門。
數位發展部資安署今天發布新聞稿指出，這波攻擊對象包括地方政府、區域民航站、港務機構、民間企業等，各機關在第一時間多啟動防禦復原機制以排除網頁問題，多數機構均可於短時間內恢復。
數發部資安署表示，已掌握相關情資，偕同相關單位即時應變處置，並透過台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）通知遭攻擊民間單位，啟動相關防禦復原機制，以公私協力方式，雙向交流各項跨域威脅資訊。
數發部資安署提醒，DDoS攻擊主要手法為發出大量連線請求，消耗系統服務量能，達到干擾目的，其防禦與應變著重在事前準備，如可規劃流量清洗、網站CDN以及相關防禦，如建置入侵防禦系統（IPS）、防火牆、安全營運中心（SOC）等機制；若遭受攻擊，可加強資安監控並分析異常連線IP，及時阻擋異常流量，並針對DDoS攻擊態樣，啟動流量清洗服務或靜態網頁等因應措施。
長期而言，則可透過定期檢視自身應處能力，加強異常流量監控與演練與聯防等強化防禦策略。
數發部資安署表示，後續也將持續透過台灣電腦網路危機處理暨協調中心，與各國保持互相分享網路威脅情資，適時通知機關聯防應處，維護整體資通訊安全。
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