戴爾簡化PC產品組合 推出全新AI PC產品

戴爾（Dell）在美國消費性電子展（CES 2025）上發表一系列AI PC新品，涵蓋時尚輕薄的筆記型電腦到強大的工作站和多功能桌上型電腦，同時宣布，透過統一歸屬於戴爾品牌下的全新PC系列，可以更輕鬆找到最適合的裝置，產品分類簡化為Dell、Dell Pro及Dell Pro Max。

戴爾指出，PC市場正在快速發展。晶片創新正處於高峰期，從IT決策者、專業人士到一般使用者都在期望On-Device AI （終端AI 技術）協助推動生產力和創造力。為了讓客戶能輕鬆找到適合的 PC，戴爾推出三個專注於客戶核心需求的簡單產品類別 — Dell （專為遊戲、學習和工作而設計）、Dell Pro（專為專業級生產力而設計）及Dell Pro Max（專為極致效能而設計）。

戴爾也讓新產品類別中產品區分變得更簡單明瞭採用一致的分級方式，讓客戶能準確找到符合其特定需求的裝置。在Base級別之上，有可以提供更高擴充效能的 Plus 級別，以及可帶來極致流動性與設計的Premium級別。

全新Dell Pro筆記型電腦產品組合，為商務專業人士帶來清新、簡潔且經典的外觀設計。這些PC是同級別中小巧輕便的筆記型電腦，採用耐用可靠的材質設計以應對繁忙工作日需求。

Dell Pro系列包括 Intel Core Ultra（Series 2）及 AMD Ryzen處理器選項，集成NPU、CPU和GPU。它們提供卓越的電池續航力、強大的On-Device AI 與可靠的生產力 — 無論在辦公室、家中或任何地方。

專為應對要求嚴苛的應用程式而設計，全新Dell Pro Max產品組合提供了一系列高效能PC。Dell Pro的設計延續至Dell Pro Max全系列，打造一致且專業的外觀風格。這些裝置包括 Intel Core Ultra（Series 2）、 AMD Ryzen 與AMD Threadripper 處理器選項以及專業顯示卡，使用者可高效處理從動畫製作至影片渲染等密集型工作負載。

戴爾推出專為生活各方面所設計的Dell PC—無論是玩樂、學習或工作。戴爾率先推出四款Plus級別的全新裝置，這是擁有最高可擴充性的 Dell PC，在多功能性和生產力間實現完美平衡。採用全新設計，這些裝置搭載Intel Core Ultra（Series 2）處理器，電池續航力可延長長達 39%，現代化外型設計使輕薄度上升 14%，並且提供 On-Device AI 以促進運行效率。