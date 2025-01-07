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精英將亮相2025紐約零售大展 呈現新智慧零售解決方案

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
精英電腦將亮相2025紐約零售大展，呈現新智慧零售解決方案。精英／提供
精英電腦將亮相2025紐約零售大展，呈現新智慧零售解決方案。精英／提供

精英電腦（2331）為全球知名主機板、迷你電腦、筆記型電腦領導品牌，宣布參加2025紐約零售大展NRF，該展會將於1月12日至14日在紐約市Jacob K. Javits會議中心舉行。在此次活動中，精英將展示全系列LIVA 迷你電腦，包括超迷你Q系列、多功能Z系列、高性能One系列、堅固耐用M系列以及多螢幕數位看板應用的X系列。這些解決方案專為智慧零售應用而設計，如自助服務亭、POS零售結帳系統以及電子菜單和廣告看板。

自助服務亭新方案 – LIVA Z5 PLUS 系列迷你電腦，將高效能運算與多樣化I/O端口巧妙結合於緊湊的方盒中，為各類自助服務亭提供理想解決方案，包括自助點餐機、自動販賣機、停車付費終端機及購票機等。它支援第13代或第14代Intel 酷睿處理器，並配備可升級的記憶體與儲存空間，在保持極低功耗下提供卓越性能。為實現高速設備連接能力，該系列擁有USB4 (20Gbps) 和USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口。

LIVA Z5E PLUS與Z5F PLUS型號更配置了兩個RS232/422/485和兩個RS232的COM端口，確保能夠與各種設備順暢連接，像是信用卡讀卡器、條碼掃描器、硬幣/紙幣驗證器、鍵盤及熱感式印表機等。

新零售智慧貨架 – M600無風扇迷你電腦，搭載Intel Alder Lake-N系列處理器和高速DDR5記憶體，提供16GB記憶體空間，確保卓越的系統效能。在連接性方面，M600支援最新802.11ax無線標準，配備雙2.5GbE LAN端口和5G/LTE網絡，適合各種環境中的多樣化應用。它還提供雙HDMI輸出、1個RS232/RS422/RS485 COM端口、3個RS232 COM端口、3個USB 3.2端口和3個USB 2.0端口，滿足各式需求。

M600迷你電腦已成功應用於當地零售商店的智慧貨架解決方案。憑藉其強大性能、豐富的連接端口及雙2.5GbE 有線網路能力，M600支援LiDAR影像識別技術，結合多個感測器與智慧攝影機，成功辨識及追蹤消費者拿取商品項目及數量，進一步提升零售體驗。

ECS ADLN-IE1 3.5英吋SBC主機板為物聯網及工業物聯網應用打造，適用於停車監控系統、即時機械手臂控制等場景。該主機板支援Intel Alder Lake-N處理器，並設計為可在0°C至60°C的環境中穩定運行。它配備1個DDR5 4800MHz So-DIMM插槽，最高可擴充至16GB記憶體。主機板擁有三個擴充插槽，可用於M.2 SSD、WLAN模組和5G/LTE行動網路，提供強大的擴展能力。此外，還包括雙2.5Gbps LAN端口、六個USB端口及多種直流電壓選項，為工業與商業應用提供極高的靈活性與可靠性。

5G USB

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