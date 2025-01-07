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微星於 CES 發布全新筆電 領先搭載 NVIDIA RTX 50 顯卡

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星科技執行副總經理暨筆電事業部總經理郭緒光，展示Titan 18 HX北歐神話龍魂典藏限定版。微星／提供
微星科技執行副總經理暨筆電事業部總經理郭緒光，展示Titan 18 HX北歐神話龍魂典藏限定版。微星／提供

全球筆電領導品牌微星（2377）7日在CES 2025展示全新的筆記型電腦陣容，領先搭載NVIDIA GeForce RTX 50系列筆記型電腦GPU，並結合最新Intel Core Ultra 處理器(系列2)、AMD Ryzen 9000 系列與AMD Ryzen AI 300系列處理器。

MSI微星在CES 2025展示全新的筆記型電腦陣容，包含五大產品系列和 30 款以上的新品。此外，MSI Titan 18 HX北歐神話龍魂典藏限定版首度亮相，外型採用精緻手繪龍紋圖騰設計，搭配北歐盧恩符文點綴，將北歐神話與極致遊戲效能的意象完美融合。同時，全新升級的Titan、Raider、Vector系列電競筆電，頂級規格配置將為追求極限效能的玩家與使用者提供最無可挑剔的選擇。

纖薄效能Stealth系列搭載最新AMD Ryzen AI 300系列AI處理器，具備Copilot+ PC功能，專為AI應用量身打造。此外，MSI也推出效能強悍的Crosshair、Pulse系列，配備最新NVIDIA GeForce RTX 50系列顯示卡，為使用者提供最多元化的選擇。憑藉著獨家AI解決方案與創新散熱設計，MSI持續為消費者提供超凡的使用體驗，將頂尖技術與優異效能完美結合。

微星科技執行副總經理暨筆電事業部總經理郭緒光表示：「我們非常興奮地向消費者展示全新系列、多元化且創新突破的MSI筆記型電腦！無論是追求卓越效能或是AI相關功能，MSI筆電都能滿足使用者各種需求。全新MSI筆電陣容重新定義創新，確保隨時都有一款 MSI 筆記型電腦為使用者提供強大後盾」。

以NVIDIA Blackwell架構為基礎，GeForce RTX 50系列顯示卡為玩家與創作者帶來革命性功能。RTX50系列配備強大的AI運算能力，提供全新體驗與頂級畫面表現。藉由NVIDIA DLSS4倍增的效能，能以前所未有的速度生成圖像，同時也能夠過NVIDIA Studio平台釋放創造力。此外，NVIDIA NIM 即時部署生成式AI，這款最先進的AI模型能幫助開發者在NIM的系統基礎以優異效能建構AI助理與智慧工作流程。

MSI推出全新系列高效能筆電，搭載Intel Core Ultra 200HX與200H處理器，採用多達24核心設計並整合NPU AI引擎，相較前一代處理器效能提升超過15%。同時，MSI也推出AMD驅動的高效能筆電陣容，全新AMD Ryzen 9000 HX系列處理器，例如Ryzen 9955HX3D，能為玩家帶來顯著的優勢和更佳的遊戲體驗。此外，AMD系列還包括Ryzen AI 300系列處理器，整合新世代的NPU設計，具備高達50 TOPS的AI運算能力，憑藉著優異的能耗，這款處理器非常適合注重效能同時也在意續航力的使用者。

AI 處理器 電競筆電

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