華碩旗下 ROG CES 展上推出全新顯卡及電競 PC 產品

華碩(2357)旗下電競領導品牌ROG玩家共和國7日舉行CES 2025 ROG《For Those Who Dare : Unlock the ROG Lab》線上發表會,揭曉一系列開創性電競科技與獨家技術,新品涵蓋最新顯示卡如ROG Astral GeForce RTX 50系列,以及電競筆電及電競桌機、迷你PC、電競螢幕、電競路由器和外接顯示卡,延續對極致效能與創新設計的堅持,開啟電競沉浸體驗新篇章。

首先,領先業界的ROG Astral GeForce RTX 50系列,為旗下全新高階顯示卡,命名靈感來自浩瀚無垠的宇宙,同時也是專為頂級遊戲所量身打造的玩家精銳,其出色的散熱與穩定效能,再創繪圖處理能力的新巔峰,堅強產品陣容包括:ROG Astral GeForce RTX 5090 / 5080,以及採用水冷設計的ROG Astral LC GeForce RTX 5090;此外,ROG Strix系列也同步推出GeForce RTX 5070 Ti / 5070 ,皆為本次參展一大亮點!

2025年ROG電競筆電由ROG Strix SCAR 16/18打頭陣,外型不僅新增了可自訂的AniMe Vision燈效,最高更搭載Intel Core Ultra 9 275HX處理器和NVIDIA GeForce RTX 5090顯示卡,以「地表最強效能電競筆電」在業界樹立壓倒性的嶄新標竿;同系列的ROG Strix G16/G18則在規格與設計中取得完美平衡,處理器可選擇搭載AMD Ryzen 9或Intel Core Ultra 9,是3A遊戲和內容創作的最佳戰友!

可同時作為筆電與平板的ROG Flow Z13二合一電競筆電迎來全新設計,配備AMD Ryzen AI MAX+ 395處理器及令人驚豔的ROG Nebula霓真技術電競螢幕,接上最新ROG XG Mobile外接顯示卡,即可釋放NVIDIA GeForce RTX 5090顯示卡的極致算力,輕鬆滿足玩家與創作者對遊戲與應用軟體的嚴苛要求,實現與電競桌機同級的效能表現。此外,ROG Zephyrus G14/G16將以升級效能繼續主宰輕薄電競筆電市場!

電競桌機新成員ROG G700使用先進散熱設計,搭載 Intel Core Ultra 9 processor 285K或AMD Ryzen 7 9800X3D處理器,並配備最新NVIDIA GeForce RTX 5090 顯示卡。同時,ROG NUC (2025) 迷你電腦亦配備最高Intel Core Ultra 9處理器與NVIDIA GeForce RTX 5080顯示卡,並兼具時尚外觀設計、卓越AI性能,以及豐富連接選項,將徹底顛覆玩家對小型電競裝置的想像。

此外,ROG也推出全新27吋ROG Swift OLED PG27UCDM 4K電競遊戲螢幕;除了採用最新第4代QD-OLED面板,另支援迅如閃電的240Hz更新率與完整80Gbps頻寬的DisplayPort 2.1a UHBR20,可大幅提升視覺感官體驗;最後則是ROG Rapture GT-BE19000AI,為全球首款內建NPU的Wi-Fi 7 AI電競路由器,即使玩家執行需求嚴苛的線上遊戲時,依然能維持穩定、低延遲的絕佳連線品質,坐享頂級娛樂饗宴。