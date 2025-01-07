技嘉大秀 AI 創新技術實力 CES 2025 重磅新品震撼登場

全球電腦領導品牌技嘉（2376）於 2025 年 CES 展出突破性 AI 創新產品，包括 AI PC、NVIDIA GeForce RTX 50系列顯示卡、AMD B850 與 Intel B860 系列主機板，以及 OLED 電競螢幕。這些產品提供高效能、節能的解決方案，專為遊戲、多工處理以及推動普及化 AI 技術而設計，滿足廣泛使用者需求。

技嘉本次帶來的 AI PC 新品包含 AORUS MASTER、GIGABYTE AERO 與 GIGABYTE GAMING 三個系列，結合 NVIDIA GeForce RTX 50 系列筆電顯示卡、NVIDIA NIM 推理微服務、AMD Ryzen AI、Intel NPU AI，以及 Microsoft Copilot 技術。

同時，這系列新品更搭載技嘉科技創新突破的 AI 助理「GiMATE」，結合先進的大型語言模型（LLM）與「Press and Speak」功能，讓筆電操作更加自然直覺，確保在各種使用場景下達到最佳設定，包含電源效率、動態超頻、打造 0dB 靜音體驗、實現降噪及音效最佳化，更可智慧偵測偷窺視線並立即啟動隱私防護等。

採用 NVIDIA Blackwell 架構的 GeForce RTX 50 系列顯示卡以強大的 AI 運算能力，為生成式人工智慧和加速運算帶來的突破性進展，並為遊戲玩家和創作者帶來顛覆性的效能。同時，借助 NVIDIA DLSS 4 技術以 AI 提升幀數與畫質，以前所未有的速度生成圖像，並藉由 NVIDIA Studio 平台加速工作流程與釋放創造力。此外， NVIDIA NIM 推理微服務提供先進的 AI 模型，讓開發者及使用者能在 NIM 支援的系統上輕鬆構建工作流程與打造 AI 助理。

其次，技嘉最新 GeForce RTX 50 系列顯卡採用 NVIDIA Blackwell 架構，針對 GeForce RTX 50 系列顯示晶片的高功率需求，全面升級散熱系統。其中，具代表性的 WINDFORCE 採用可增加 12.5% 風流的全新 Hawk 風扇設計與伺服器等級的導熱凝膠；AORUS XTREME WATERFORCE 一體式水冷機種則採用液態金屬散熱介質，兩種系統均可在高工作負載下提供出色的散熱和靜音運行。

技嘉 GeForce RTX 50系列顯卡擁有多種型號，包括頂級 AORUS XTREME 與 MASTER、GIGABYTE AERO、GAMING、EAGLE、WINDFORCE；以及 AMD Radeon RX 9000 系列顯示卡也將首度亮相。

新推出的 AORUS B860 系列主機板搭配技嘉核心技術「AI D5 黑科技（D5 Bionic Corsa）」，以 AI 增強技術將記憶體效能提升至 9466MT/s；AORUS B850 系列主機板則專為 AMD Ryzen™ 9000 X3D 處理器打造，以獨家 X3D Turbo Mode，提升遊戲效能高達 18%。

此外，這次更同步推出市場上最高 500 Hz 更新率，採用QD-OLED 面板的27吋 QHD 電競螢幕 AORUS FO27Q5P，以及首款 27 吋 4K QD-OLED 240Hz 電競螢幕 MO27U2，兩款機種均以 AI 演算法驅動技術，可將 OLED 面板的烙印風險降到最低。而 AI TOP 全方位地端解決方案也進一步擴展在地端 AI 運算的領導地位，導入 Multi-Node Optimizer ，透過 Thunderbolt™ 5 實現叢集運算，將使用者的微調批次大小與效率提升一倍，進一步將地端 AI 訓練速度提升高達 5.4 倍。