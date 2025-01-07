聯發科與NVIDIA合作 打造輝達DIGITS個人AI超級電腦的超級晶片

聯發科技今日宣布與NVIDIA合作設計NVIDIA GB10 Grace Blackwell 超級晶片，將應用於NVIDIA的個人 AI 超級電腦 NVIDIA Project DIGITS。

聯發科技在智慧手機、智慧電視、Android平板、語音助理裝置（Voice Assistant Devices，VAD)，以及基於Arm 架構所開發的Chromebook晶片出貨量皆居全球之冠，並大力投資多項技術，為各類Arm架構SoC裝置和用戶提供最佳的AI、通訊、多媒體與電源效率體驗。聯發科技將其所有專業技術帶入此次與 NVIDIA 的合作中，以共同打造引領市場的平台。

聯發科技副董事長暨執行長蔡力行表示，我們與NVIDIA在GB10超級晶片的合作，與聯發科技希望把科技帶給每個人的願景不謀而合。我們期待與NVIDIA一起開啟超級運算的創新時代，讓AI無所不在。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，AI時代已經來臨。聯發科技業界領先的CPU性能與能效與NVIDIA加速運算技術的組合將驅動下一波創新風潮，包含與聯發科技共同設計的新GB10超級晶片的Project DIGITS，讓我們最強勁的Grace Blackwell平台更容易取得，讓開發者、研究者、學生都能利用它來解決時下最迫切的問題。

此次合作是雙方近期最新合作。在此之前，聯發科技已與NVIDIA聯手，以Dimensity Auto智慧座艙平台整合NVIDIA次世代GPU加速AI運算以及NVIDIA RTX 繪圖技術，革新駕乘體驗。此外，聯發科技亦整合用於AI模型訓練及優化的NVIDIA TAO工具套件與聯發科技 NeuroPilot SDK軟體開發套件，以先進邊緣 AI效能加速物聯網領域的應用發展。

聯發科技秉持著將AI帶到世界各個角落的願景，在其多元產品組合中提供先進的AI功能，包含用於智慧手機及平板的Dimensity天璣系列、智慧物聯網裝置的Genio系列、智慧電視Pentonic系列、基於Arm架構Chromebooks的Kompanio系列、以及車用平台Dimensity Auto系列。