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興農球場楊文遠病逝享年58歲 家人低調辦追思會送別

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
興農育樂公司驚傳該公司總經理楊文遠已於日前因病去世。本報資料照
興農育樂公司驚傳該公司總經理楊文遠已於日前因病去世。本報資料照

攸關台積電擴廠的中科二期園區擴建案，對於興農球場會員球證如何解決還未定案，但興農育樂公司今卻驚傳該公司總經理楊文遠已於日前因病去世，享年58歲，目前公司由副董事長楊文山負責處理公司相關事務。楊文山的父親楊天成是董事長楊天生的五哥。

據了解，楊文遠是興農育樂公司前總經理楊天俊之子，接手公司營運後，因熱愛高爾夫球，積極推動高爾夫球運動。他上個月中因病去世，家人未驚動外界，而是由親人好友辦了追思會為他送別。

台積電 董事長 高爾夫

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