技嘉CES推雲端、邊緣到地端AI運算解決方案

全球主機板、顯示卡和硬體解決方案製造商技嘉今日宣布，在2025年美國消費性電子展CES發表最新一代超微型電腦BRIX Mainstream、Small Core和Extreme三大系列。其中，Small Core系列即日上市，Mainstream和Extreme系列預計於2025年第一季上市。

技嘉指出，BRIX Mainstream採用Intel® 15代Arrow Lake處理器，配置NPU神經處理單元，AI智慧全力進化。Small Core系列使用Twin Lake處理器，專為輕量操作與高性價比的用戶設計，是日常應用的最佳選擇。BRIX Extreme系列搭載AMD Ryzen™ 7 PRO 8840U處理器，性能卓越更勝前代。嶄新的 BRIX 三大系列以強大性能驅動多元應用，涵蓋工作辦公、學習教育、家庭娛樂及數位看板各個場域。

BRIX Mainstream系列內建Intel® Core™ Ultra 200H系列處理器(代號Arrow Lake)，配備先進的NPU神經處理單元，和全新升級的內建顯示核心—Xe LPG+微架構，擁有多達8個Xe核心，大幅提升了AI加速性能，使整體性能高達90 TOPS(每秒90兆次運算)。

技嘉表示，該系列僅0.5L掌心大小，極致輕巧的設計，能夠輕鬆駕馭各種環境。支援 4 組高畫質 4K影像同時輸出，結合 2.5G 高速網路 和 Wi-Fi 6，帶來流暢的多媒體處理與娛樂體驗。

Brix Small Core系列瞄準追求輕巧設計和高性價比的用戶，搭載最新Intel® Twin Lake處理器，擁有4核心4執行緒架構，可流暢應對多工處理，以最低能耗帶來最優效能。與傳統桌上型電腦相比，Brix Small Core系列僅0.7L的迷你體積極具空間效益。

另外，新款BRIX Extreme系列採用AMD Ryzen™ 7 PRO 8840U處理器，具備8核心16執行緒，性能卓越。內建NPU神經處理單元，整體性能高達38 TOPS (每秒38兆次運算)。技嘉指出，相較於前代產品，生成式AI工作性能提升超過40%，大幅增強運算與工作效率