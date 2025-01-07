中科二期擴建用地取得 興農球場會員球證如何回收陷疑雲

攸關台積電擴廠的中科二期園區擴建案，中科管理局近日對於協議價購興農球場一事屢表示已獲得進展，但興農公司今仍聲明希望政府能負責收購會員球證，兩方呈現不同說法。對於一直存在的球證最後如何回收一事，仍讓外界不明所以。

對於興農公司今仍聲明希望政府能負責收購會員球證，中科今表示內政部日前已釋疑，應由興農球場解決與支付球場會員收回球證相關費用，至於政府會不會提高價購金額，以及「興農同意將保障球證權益納入條文」的具體作法如何等問題則「不回應」。

中科管理局最近曾聲稱，已陸續與土地及地上物所有權人簽訂協議價購契約，而與最大地主興農完成簽約後，同意協議價購土地面積比例將達到99.88%，只差二位地主尚未同意協議，依法進入強制徵收作業。

據了解，仍有爭議的興農高爾夫球證補償問題，興農共發出1750張球證，會員強烈主張每張球證收回價格180萬元，收回成本約31.5億元。興農育樂公司說，雖然昨天召開臨時股東會，通過授權經營團隊處理興農球場，但並不代表已同意何種會員的處理方式。