聽新聞
0:00 / 0:00
中科二期園區擴建案用地取得 中科聲明：盼興農與球證會員達成協議
攸關台積電擴廠的中科二期園區擴建案，中科管理局近日對於協議價購興農球場一事屢表示已獲得進展，但興農公司今仍聲明希望政府能負責收購會員球證，兩方呈現不同說法。對此，中科上午發出聲明回應說，盼後續興農公司與球證會員能達成協議，對興農公司、高爾夫球會員及國家重大經濟建設，提升台灣科技競爭力，創造三贏局面。
中科說，有關中科擴建二期計畫用地取得，感謝興農公司初步願意配合國家重大經濟建設政策支持本案，目前興農公司已簽訂協議價購同意書，同意
以協議價購方式辦理，仍待興農公司確認內部程序，目前雙方尚未簽訂協議價購契約。
中科說，有關會員球證是否納入補償部分，因球證屬於興農公司與高爾夫球會員的私權關係，並經內政部函釋，球證非屬補償項目。惟基於國家立場，
高爾夫球證會員受社會高度關注，政府為兼顧各方權益，爰將會員球證權益保障議題納入協議價購協商，中科盼後續興農公司與球證會員能達成協議。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言