中科二期園區擴建案用地取得 中科聲明：盼興農與球證會員達成協議

攸關台積電擴廠的中科二期園區擴建案，中科管理局近日對於協議價購興農球場一事屢表示已獲得進展，但興農公司今仍聲明希望政府能負責收購會員球證，兩方呈現不同說法。對此，中科上午發出聲明回應說，盼後續興農公司與球證會員能達成協議，對興農公司、高爾夫球會員及國家重大經濟建設，提升台灣科技競爭力，創造三贏局面。

中科說，有關中科擴建二期計畫用地取得，感謝興農公司初步願意配合國家重大經濟建設政策支持本案，目前興農公司已簽訂協議價購同意書，同意

以協議價購方式辦理，仍待興農公司確認內部程序，目前雙方尚未簽訂協議價購契約。

中科說，有關會員球證是否納入補償部分，因球證屬於興農公司與高爾夫球會員的私權關係，並經內政部函釋，球證非屬補償項目。惟基於國家立場，

高爾夫球證會員受社會高度關注，政府為兼顧各方權益，爰將會員球證權益保障議題納入協議價購協商，中科盼後續興農公司與球證會員能達成協議。