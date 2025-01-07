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英特爾於CES 2025展現AI PC和邊緣運算的領先地位

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾於CES 2025展現AI PC和邊緣運算的領先地位。圖／英特爾提供
英特爾於CES 2025展現AI PC和邊緣運算的領先地位。圖／英特爾提供

英特爾在2025年國際消費電子展（CES 2025）發布全新Intel® Core Ultra（系列2）處理器，為企業、創作者以及遊戲玩家提供革命性行動運算體驗。最新的Intel Core Ultra系列處理器搭載頂尖AI增強技術，實現效率與效能的雙重提升。

英特爾聯合執行長暨產品執行長Michelle Johnston Holthaus表示，英特爾 Core Ultra處理器正在為行動AI和繪圖處理樹立全新標竿，再次展現x86架構卓越的效能與效率，引領個人運算的新未來。英特爾在AI PC產品的創新實力，結合在市場各領域軟硬體生態系的深度與廣度，為客戶提供頂尖技術。除了在生產力、創作和溝通上為用戶提供較傳統PC更好的使用體驗外，還開創了超過400項的AI應用。英特爾將在2025年及未來進一步加強其AI PC產品組合，目前已向客戶提供Intel 18A樣品，並計畫於2025年下半年開始量產。

英特爾推出搭載Intel vPro技術的Intel Core Ultra 200V系列處理器；該系列全新處理器可提供顯著的效能與效率提升，以及強大的安全性與可管理性，有助實現IT環境的現代化轉型。

英特爾表示，Intel Core Ultra 200HX和H系列行動處理器的關鍵功能包括：

•HX系列處理器高達24個核心，包括8個P-core和16個E-core；H系列處理器則包含16個核心，包括6個P-core、8個E-core，以及2個低功耗E-core，均基於英特爾最新的核心架構設計。這些新處理器為玩家、創作者及專業人士提供所需的運算能力，可隨時進行遊戲及創作。相較於上一代HX系列處理器6，Intel Core Ultra 200HX系列在多執行緒（MT）效能方面提升高達41%。

•Intel Core Ultra 200H系列配備Intel Arc顯示卡，擁有多達8個Intel Xe核心，並具備Intel Xe矩陣延伸指令集（XMX）以進行AI加速。相較於上一代H系列處理器，遊戲效能提升高達22%。整個平台在結合GPU、CPU及NPU時，可實現高達99 TOPS運算能力。

•Intel Core Ultra 200HX系列是英特爾針對高效能AI PC提供的行動處理器，內建NPU，提供13 TOPS的運算能力。

•Intel Core Ultra 200HX系列處理器支援最新的頻寬與連接技術，擁有高達48條PCIe通道（包括PCIe 4.0及5.0），可連接最新的獨立顯卡與儲存設備。

•處理器的整體封裝尺寸縮小33%，實現全新高端輕薄設計，同時不影響效能表現。

Intel Core Ultra 200V系列與Intel vPro平台的系統於2025年1月6日上市，同步於線上和實體零售通路以及OEM合作夥伴通路販售。搭載Intel Core Ultra 200H和U系列的系統將於2025年2月開始供貨。搭載Intel Core Ultra 200HX系列的系統將於2025年上半年上市。

Intel Core Ultra 200S系列65W和35W桌上型處理器以及OEM系統將於2025年1月13日上市，並同步於線上和實體零售通路以及OEM合作夥伴通路販售。

Intel 英特爾 處理器

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