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華碩CES起手式 新款主機板產品來襲

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
專為Intel次世代Core Ultra(系列2)處理器而生，華碩全新B860主機板登台。華碩／提供
專為Intel次世代Core Ultra(系列2)處理器而生，華碩全新B860主機板登台。華碩／提供

PC品牌大廠華碩（2357）在美國消費性電子展（CES 2025）新品起手式，釋出一系列主機板產品，包含針對Intel次世代Core Ultra(系列2)處理器的主機板產品，及推出新一代AMD系列主機板，涵蓋ATX、microATX和Mini-ITX等不同尺寸，相關新品將於本月在台上市，有望動帶華碩板卡業務出貨。

華碩表示，專為Intel次世代Core Ultra(系列2)處理器而生，華碩全新B860主機板隆重登台，其涵蓋「ROG Strix」、「TUF Gaming」、「ASUS Prime」等經典系列，無論是一般用戶、PC DIY愛好者或電競玩家，都能找到最適合自己的解決方案。

其中，ROG Strix B860-F Gaming WiFi為本系列中的高階機種，除支援DDR5記憶體、PCIe 5.0 x16、PCIe 5.0 M.2高速插槽，並配備Thunderbolt 4接口，可簡化安裝過程，提供卓越的音效體驗；此外，還有B860-A、B860-G和B860-I，皆於今日同步亮相，多元尺寸、外觀配色，將為使用者帶來更加豐富的選擇與可能性。

此外，華碩亦推出新一代AMD系列主機板，涵蓋ATX、microATX和Mini-ITX等不同尺寸，全方位滿足各式所需；其中B850配備豐富的實用功能，像是更多、更快的USB連接埠，且大部份型號亦較前代產品新增一組M.2 SSD插槽，傳輸速度超乎想像，再加上支援最新Wi-Fi 7無線網路技術，以及DDR5記憶體套件，升級組裝皆隨心所欲；針對不打算CPU超頻與安裝PCIe 5.0 M.2 SSD的玩家，B840系列絕對是不容錯過的完美首選，其兼具絕佳品質與親民價格，輕鬆入手無負擔。

陣容堅強的華碩B系列主機板，包括以卓越性能、時尚風格與廣泛連接選項征服遊戲世界的「ROG　Strix系列」；聚焦遊戲必備基礎，結合強大運算力與極簡美學的「TUF Gaming系列」，以及穩定高效、可完整發揮AMD最新處理器剽悍潛能的「ASUS Prime系列」。

AMD 華碩 處理器

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