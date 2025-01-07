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黃仁勳口中的AI工廠兌現了 輝達Cosmos平台CES今問世

聯合報／ 記者馬瑞璿／美國拉斯維加斯即時報導
一年一度CES展即將於美西時間1月7號開展，開展的前一晚，由輝達創辦人黃仁勳擔任主題講者，並在主題演講中發表最新Cosmos平台。記者馬瑞璿／攝影
一年一度CES展即將於美西時間1月7號開展，開展的前一晚，由輝達創辦人黃仁勳擔任主題講者，並在主題演講中發表最新Cosmos平台。記者馬瑞璿／攝影

還記得輝達執行長黃仁勳2023年在鴻海科技日上提過的「AI工廠」概念嗎？如今，這項概念真的兌現了。黃仁勳今天在CES（美國消費電子展）主題演講上宣布，輝達推出NVIDIA Cosmos平台，這個平台有如AI資料工廠，未來，這個平台將用於推動自駕車、機器人發展。

全世界第一個提出AI工廠概念，就是黃仁勳。而他首次提到AI工廠這個概念，是在鴻海2023年科技日上，當時，黃仁勳還還畫了一幅圖，來與劉揚偉討論AI工廠發展概念，他說，Gen AI的革命起始自AI開始自我學習，而資料就是AI學習最重要的材料，要讓AI深度學習，就必須要有運算能力極強的超級電腦。

黃仁勳指出，未來的AI工廠裡面會擁有大量資料，人們將資料輸入進超級電腦之後，就會讓AI學習、運作，而這些生成出來的資料與內容，將會成為各個企業發展的重要養分，並應用到工廠、機器人、程式、製造等領域。

經過一年多的時間，黃仁勳口中的「AI工廠」真的兌現了。在CES主題演講中，他首度宣布推出Cosmos模型。

由於實體AI模型開發成本過於高昂，且需要大量真實世界資料和測試，因此，輝達推出Cosmos平台，讓開發人員能方便產生大量逼真又符合物理原則的合成資料，以訓練和評估其現有模型。開發人員也可以微調Cosmos WFM來自訂模型。

各大機器人與汽車公司，包括1X、思靈機器人（Agile Robots）、Agility、Figure AI、Foretellix、Fourier、Galbot、Hillbot、IntBot、Neura Robotics、Skild AI、Virtual Incision、Waabi、小鵬汽車（XPENG），以及乘車服務巨擘Uber，都是首批採用Cosmos模型的公司。

「機器人的 ChatGPT 時刻即將到來。就像大型語言模型一樣，世界基礎模型是推動機器人和自駕車發展的基礎，卻又不是所有開發人員都擁有專業知識和資源來訓練自己的模型。」輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示。「我們創造Cosmos是為了普及實體AI，讓每一位開發人員都能掌握一般機器人技術。」

專為實體AI研發工作而生的Cosmos WFM，可從文字、影像、視訊等輸入資料，以及機器人感測器或動作資料的組合，產生符合物理原則的影片。專為符合物理原則的互動、物件持久性，以及生成高品質模擬工業環境（如倉庫或工廠）和駕駛環境（包括各種路況）而建立這些模型。

全球已有不少企業開始使用Cosmos平台，AI及人型機器人公司1X使用Cosmos Tokenizer推出 1X World Model Challenge資料集。小鵬汽車將使用Cosmos加速開發自家的人型機器人。而Hillbot和SkildAI則是使用Cosmos來快速開發自家的通用機器人。

Agility技術長Pras Velagapudi表示，「資料稀少和多變是機器人環境中成功學習的主要難題。Cosmos的文字轉世界、影像轉世界和視頻轉世界的功能，讓我們能夠在各種任務中產生和增強那些栩栩如生的場景，我們可以利用這些場景來訓練模型，不用花費大量時間心力去取得實體世界的資訊。」

全球乘車服務巨擘Uber將與NVIDIA合作，加速推動發展自動駕駛移動技術。Uber提供豐富的駕駛資料集，結合Cosmos平台與NVIDIA DGX Cloud的功能，將協助自駕車合作夥伴更有效率地建立更強大的AI模型。

Uber執行長Dara Khosrowshahi表示，「生成式 AI 將用於支援未來的交通運輸服務，這需要豐富的資料和非常強大的運算能力。我們與 NVIDIA合作，有信心能協助推動業界發展出安全且具擴充性的自動駕駛解決方案時間表。」

AI 機器人 黃仁勳

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