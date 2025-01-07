快訊

1月便宜資費懶人包／4G吃到飽這家488元！5G爽快上網只要389

傳王定宇不滿柯建銘外流團購消息 徐巧芯：老綠男為我吵架

烏克蘭終止俄國天然氣過境，但歐盟還沒準備好

半導體供應鏈去中化商機 法人看好京鼎2025年營運

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

應材、科林研發等美國半導體設備大廠正擴大要求供應鏈落實去中化，法人看好京鼎（3413）受惠於此趨勢將迎來轉單效益，2025年營運可期。

京鼎去年12月營收15.87億元，月減少1.3%，但年增率33.85%，連續9月增長，且年增率連續8個月成長超過10%。

因應新訂單需求及地緣政治議題，京鼎先前公告設立泰國廠，預定2025年下半年開出產能。

半導體 營收 美國

延伸閱讀

全球伺服器出貨量 2024至2029年 CAGR 估達4%

台股春節開盤必勝法？他讚：「市值型ETF」從沒輸過

霍爾索斯秀出Panther Lake 2025年將是英特爾關鍵一年、充滿期待

川普2.0…中芯大砍價 牽動聯電、世界先進等後市

相關新聞

黃仁勳CES主題演講將登場 現場萬人朝聖如演唱會

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於美國拉斯維加斯時間晚間6時30分（台灣時間上午10時30分），展開CES 2025主...

三星新品發表會確定了！旗艦機Galaxy S25將登場

品牌大廠三星7日正式對外宣布Samsung Galaxy Unpacked 2025全球發表會即將在台灣時間1月23日凌...

黃仁勳口中的AI工廠兌現了 輝達Cosmos平台CES今問世

還記得輝達執行長黃仁勳2023年在鴻海科技日上提過的「AI工廠」概念嗎？如今，這項概念真的兌現了。黃仁勳今天在CES（美...

宏碁擴大Copilot+ PC陣容 CES發表多款新品

宏碁（2353）7日於美國消費性電子大展（CES 2025）期間，發表一系列PC新品，將Copilot+ PC產品擴展至...

全球伺服器未來5年年複合成長率估4% 今年AI伺服器出貨比重估逾一成

DIGITIMES最新研究報告指出，2024年至2029年，全球伺服器出貨量年複合增長率（CAGR）預計達4%，但AI伺...

中科二期園區擴建案仍有變數 興農聲明：希望政府收購會員球證

攸關台積電擴廠的中科二期園區擴建案，中科管理局雖屢次聲稱已與最大地主興農育樂公司協商獲得進展，但興農育樂公上午聲明，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。