亞德客-KY去年12月營收月增 法人估今年EPS為39.3元
亞德客-KY（1590）去年12月營收月增8.22%，法人機構分析，動能來自電池、機床、通用機械、汽車等產業，去年第4季營收季增3.5%，原因在於去年第3季中國市場買氣受等待當地政府三中全會釋出利多影響而觀望，營收基期相對偏低。
展望2025年，近期中國客戶陸續對景氣看法轉趨正面，亞德客-KY接單金額仍持續大於出貨金額，且預估中國政府將持續推出補貼政策，需求將持續回溫，此外，亞德客-KY已針對各產業復甦狀況制定銷售策略，有助於再拉高中國市占率，分析師預估今年每股獲利（EPS）約為39.3元。
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