台光電2024營收寫新高 法人上修目標價至700元
台光電（2383）去年12月營收月增1.2%、年增48.8%，與全年營收同步創下新高紀錄；法人機構表示，主要是美系AISC、sever客戶出貨量持續上修，2025年台光電營運持續正向，主要受惠AI sever、switch等高階材料需求增溫，上修目標價至700元。
法人機構表示，台光電12月營收月增1.2%，創歷史新高，符合預期，第4季營收季增6.3%、年增44.1%，也再創歷史新高，主要是美系ASIC AI客戶材料升級至M8，並大量拉貨，彌補Nvidia H下滑及蘋果旺季已過的季節性減少；由於M8等級材料在去年第4季首度放量出貨，單價相較M7明顯提升，產品結構優化下，有助台光電毛利率回升，預估單季每股獲利（EPS）8.8元，創單季歷史新高。
展望2025年，台光電為Nvidia GB200、GB300 NVL Switch板材主要供應商，材料等級為M8，並採用LowDK2的布，相對採用K1布的M8等級材料更高規格。此外，台光電囊括CSP廠ASIC AI多數訂單，網通Switch升級至800G、也將享市佔率再提升的優勢。
看好台光電在AI趨勢下，新一波材料升級商機，享有領導及領先地位，基於基本面、獲利成長的角度，看好營運後市，以2025年稀釋後EPS 35.5元評價，上修目標價至700元。
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