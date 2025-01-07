快訊

傳王定宇不滿柯建銘外流團購消息 徐巧芯：老綠男為我吵架

烏克蘭終止俄國天然氣過境，但歐盟還沒準備好

一殯拆完先曬地…里長爆黃仁勳看上 房市專家吐槽：八點檔都不敢這樣寫

宏碁擴大Copilot+ PC陣容 CES發表多款新品

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁發表全新系列Nitro V筆電，擴大入門級電競產品陣容。宏碁／提供
宏碁發表全新系列Nitro V筆電，擴大入門級電競產品陣容。宏碁／提供

宏碁（2353）7日於美國消費性電子大展（CES 2025）期間，發表一系列PC新品，將Copilot+ PC產品擴展至更多筆電及桌機，同時，宏碁亦推出旗下入門級電競產品線Nitro V系列，及全新升級的Swift Go系列及Aspire Vero 16環保NB，新品陣容涵蓋一般消費性、電競PC、AI PC及迷你電腦、AIO、行動無線分享器和Wi-Fi7 USB網卡等。

宏碁將Copilot+ PC 產品擴展至更多筆記型電腦及桌上型電腦產品線，推出輕薄的Swift Go 14 AI和Swift Go 16 AI筆電、高性價比的Aspire 14 AI筆電、時尚精緻的Aspire S AI和Aspire C AI All-in-One（AIO）桌機，以及功能強大的Revo Box AI迷你電腦。全新產品系列皆搭載內建NPU的最新處理器，提供支援AI工作負載所需的卓越性能。

宏碁筆記型電腦產品事業總處長林恭正表示，隨著AI逐步提升日常工作效率，使用者期待能擁有更多元的Copilot+ PC尺寸及機型選擇，以滿足特定的需求和使用環境。有鑑於此，宏碁將持續拓展 Copilot+ PC生態圈，推出兼具實用性、輕薄且搭載最新AI處理器的電腦，使每個人都有機會享受嶄新的AI體驗。

宏碁Copilot+ PC借助AI的強大性能提升生產力及創造力，Swift Go 16 AI、Swift Go 14 AI筆電及Aspire C AI AIO桌機均採用AMD Ryzen AI 300系列處理器，提供卓越的AI功能，能滿足專業行動工作者的需求，強化工作效率及生產力。Aspire S AI和Revo Box AI採用 Intel Core Ultra處理器（系列2），協助使用者高效處理密集的工作負載。

此外，宏碁發表全新升級的Swift Go系列及Aspire Vero 16環保筆記型電腦，透過其強化的運算性能、省電、驚豔的顯示技術及永續設計，滿足AI PC時代中不斷演進的需求。

宏碁指出，Aspire Vero 16碳中和筆電致力在產品整體生命週期中的每個階段，盡量地減少碳足跡與進行碳中和，機殼由70%以上的消費後回收（PCR）塑料及牡蠣殼生物基材料混合製成，並採用易於維修的設計。

Acer Swift Go系列筆電機身採用輕巧設計，配備3K OLED或2K IPS觸控螢幕，搭載Intel Core Ultra 200H系列處理器、Intel Arc顯示晶片及內建AI工具，支援高效AI任務執行力。

在電競產品線方面，宏碁發表全新系列Nitro V筆記型電腦，其14吋、15吋、16吋及17吋機型皆搭載最新處理器及顯示晶片，展現旗下入門級電競產品線的強大陣容，使AI遊戲體驗更加觸手可及。Nitro V筆電具有超出預期的反應能力、流暢的視覺效果及充足的儲存空間，支援全新進化的AI功能及應用程式，為學生和追求全方位性能體驗玩家的理想選擇。

其中，Acer Nitro V AI電競筆電系列最高搭載全新AMD Ryzen AI 7 350處理器，AI算力高達50兆次（TOPS）的NPU，並支援多項最新AI功能及應用程式。

宏碁將Copilot+ PC產品擴展至更多筆記型電腦及桌上型電腦產品線，推出Swift Go 16 AI筆電。宏碁／提供
宏碁將Copilot+ PC產品擴展至更多筆記型電腦及桌上型電腦產品線，推出Swift Go 16 AI筆電。宏碁／提供

AI 宏碁 電競筆電

延伸閱讀

輝達執行長黃仁勳CES演講會場爆滿 大家都想聽AI發展未來

宏碁擴大掌機產品線陣容 發表全新Nitro Blaze 8及11

黃仁勳CES主題演講將登場 現場萬人朝聖如演唱會

霍爾索斯秀出Panther Lake 2025年將是英特爾關鍵一年、充滿期待

相關新聞

黃仁勳CES主題演講將登場 現場萬人朝聖如演唱會

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於美國拉斯維加斯時間晚間6時30分（台灣時間上午10時30分），展開CES 2025主...

三星新品發表會確定了！旗艦機Galaxy S25將登場

品牌大廠三星7日正式對外宣布Samsung Galaxy Unpacked 2025全球發表會即將在台灣時間1月23日凌...

黃仁勳口中的AI工廠兌現了 輝達Cosmos平台CES今問世

還記得輝達執行長黃仁勳2023年在鴻海科技日上提過的「AI工廠」概念嗎？如今，這項概念真的兌現了。黃仁勳今天在CES（美...

宏碁擴大Copilot+ PC陣容 CES發表多款新品

宏碁（2353）7日於美國消費性電子大展（CES 2025）期間，發表一系列PC新品，將Copilot+ PC產品擴展至...

全球伺服器未來5年年複合成長率估4% 今年AI伺服器出貨比重估逾一成

DIGITIMES最新研究報告指出，2024年至2029年，全球伺服器出貨量年複合增長率（CAGR）預計達4%，但AI伺...

中科二期園區擴建案仍有變數 興農聲明：希望政府收購會員球證

攸關台積電擴廠的中科二期園區擴建案，中科管理局雖屢次聲稱已與最大地主興農育樂公司協商獲得進展，但興農育樂公上午聲明，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。