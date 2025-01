宏碁擴大Copilot+ PC陣容 CES發表多款新品

宏碁(2353)7日於美國消費性電子大展(CES 2025)期間,發表一系列PC新品,將Copilot+ PC產品擴展至更多筆電及桌機,同時,宏碁亦推出旗下入門級電競產品線Nitro V系列,及全新升級的Swift Go系列及Aspire Vero 16環保NB,新品陣容涵蓋一般消費性、電競PC、AI PC及迷你電腦、AIO、行動無線分享器和Wi-Fi7 USB網卡等。

宏碁將Copilot+ PC 產品擴展至更多筆記型電腦及桌上型電腦產品線,推出輕薄的Swift Go 14 AI和Swift Go 16 AI筆電、高性價比的Aspire 14 AI筆電、時尚精緻的Aspire S AI和Aspire C AI All-in-One(AIO)桌機,以及功能強大的Revo Box AI迷你電腦。全新產品系列皆搭載內建NPU的最新處理器,提供支援AI工作負載所需的卓越性能。

宏碁筆記型電腦產品事業總處長林恭正表示,隨著AI逐步提升日常工作效率,使用者期待能擁有更多元的Copilot+ PC尺寸及機型選擇,以滿足特定的需求和使用環境。有鑑於此,宏碁將持續拓展 Copilot+ PC生態圈,推出兼具實用性、輕薄且搭載最新AI處理器的電腦,使每個人都有機會享受嶄新的AI體驗。

宏碁Copilot+ PC借助AI的強大性能提升生產力及創造力,Swift Go 16 AI、Swift Go 14 AI筆電及Aspire C AI AIO桌機均採用AMD Ryzen AI 300系列處理器,提供卓越的AI功能,能滿足專業行動工作者的需求,強化工作效率及生產力。Aspire S AI和Revo Box AI採用 Intel Core Ultra處理器(系列2),協助使用者高效處理密集的工作負載。

此外,宏碁發表全新升級的Swift Go系列及Aspire Vero 16環保筆記型電腦,透過其強化的運算性能、省電、驚豔的顯示技術及永續設計,滿足AI PC時代中不斷演進的需求。

宏碁指出,Aspire Vero 16碳中和筆電致力在產品整體生命週期中的每個階段,盡量地減少碳足跡與進行碳中和,機殼由70%以上的消費後回收(PCR)塑料及牡蠣殼生物基材料混合製成,並採用易於維修的設計。

Acer Swift Go系列筆電機身採用輕巧設計,配備3K OLED或2K IPS觸控螢幕,搭載Intel Core Ultra 200H系列處理器、Intel Arc顯示晶片及內建AI工具,支援高效AI任務執行力。

在電競產品線方面,宏碁發表全新系列Nitro V筆記型電腦,其14吋、15吋、16吋及17吋機型皆搭載最新處理器及顯示晶片,展現旗下入門級電競產品線的強大陣容,使AI遊戲體驗更加觸手可及。Nitro V筆電具有超出預期的反應能力、流暢的視覺效果及充足的儲存空間,支援全新進化的AI功能及應用程式,為學生和追求全方位性能體驗玩家的理想選擇。