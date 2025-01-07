中科二期園區擴建案仍有變數 興農聲明：希望政府收購會員球證

攸關台積電擴廠的中科二期園區擴建案，中科管理局雖屢次聲稱已與最大地主興農育樂公司協商獲得進展，但興農育樂公上午聲明，目前尚未與中科管理局簽訂任何協議，公司態度仍是希望政府能負責收購會員球證，在此之前，球場仍正常運作，會員權益不受影響。

興農育樂公司說，雖然昨天召開臨時股東會，通過授權經營團隊處理興農球場，但並不代表已同意會員的處理方式。中科曾向媒體說的「興農同意將保障球證權益納入條文」但如何保障，目前並無具體作法，昨天的股東會也未有所謂通過處分球場案。

中科管理局去年曾說，關於會員球證協商，經報請內政部地政司釋疑，地政司回覆應由興農球場解決與支付球場會員收回球證相關費用，「興農球場也已接受，正與管理局討論執行細節」與興農育樂公司今天的聲明顯然並不相符。

因為興農公司尚未與球場會員自救會就收回球證的金額達成共識，自救會為此也揚言，將聘請律師採取法律行動，且不排除發動抗爭、爭取自身權益。

記者上午連繫中科管理局，但局長和兩位副局長均未接電話，尚未獲得相關解釋和回應。但中科管理局最近曾聲稱，已陸續與土地及地上物所有權人簽訂協議價購契約，而與最大地主興農完成簽約後，同意協議價購土地面積比例將達到99.88%，只差二位地主尚未同意協議，依法進入強制徵收作業。

據了解，仍有爭議的興農高爾夫球證補償問題，興農共發出1750張球證，會員強烈主張每張球證收回價格180萬元，收回成本約31.5億元，目前雙方提出的收回價格差距甚大，爭執不下。

中科擴建二期開發面積約89.75公頃，未來除提供台積電1.4或1奈米先進製程建廠之外，另留有5公頃土地，可供IC設計等半導體或高科技業者進駐，台中市政府近期表態，將積極爭取輝達（NVIDIA）海外企業總部進駐。