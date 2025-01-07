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全球伺服器出貨量 2024至2029年 CAGR 估達4%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

DIGITIMES最新研究報告指出，2024年至2029年，全球伺服器貨量年複合增長率（CAGR）預計達4%。然而2025年，伺服器市場仍面對全球總經環境不穩定、川普的課稅威脅和中美地緣競爭加劇的壓力等多重挑戰，整體復甦動能有限，2025年出貨量增幅將僅為3.9%。2026年，大型雲端業者預期將減緩對高階AI伺服器的投資，部分資本支出將重新配置至通用型伺服器，導致該年度伺服器出貨量成長率預計將放緩至2.2%。2027年隨著市場和供應鏈對地緣政治變化的調整逐步完成，伺服器硬體技術迎來多層次更新，整體出貨量可望成長7%。而2028年至2029年，市場成長幅度則將再度趨緩。

DIGITIMES 資深分析師蕭聖倫指出，2025年的最大亮點主要來自採用高運算密度、液冷散熱解決方案的NVIDIA NVL72與NVL36機櫃架構伺服器量產出貨，以上最新的高階AI伺服器架構可因應新一波生成式AI需求，包括大型語言模型、AI Agent、影像生成、多模態AI應用與科學運算等多元領域。DIGITIMES預估AI伺服器出貨在2025年將往200萬台邁進，占整體伺服器出貨比重攀升至一成以上，不僅為供應鏈帶來可觀商機，也引發各國政府與企業的新一輪投資熱潮。

蕭聖倫認為，2027年伺服器關鍵技術的突破，會是市場需求爆發的關鍵因子，包括處理器製程將跨進3奈米世代，記憶體方面也將有新一代的DDR6及HBM4支援，加上CXL 3.0互連協定逐步成熟、PCIe 6.0、1.6T乙太網路(Ethernet)的推出，將刺激市場進行大規模更新換代，預示市場結構轉型與技術升級的全面落實。

蕭聖倫表示，整體來說，未來伺服器市場的增長將在地緣政治風險與技術進步的交織影響下呈現波動性，其中AI伺服器的滲透率提升與技術更新的推進，成為市場動態演變的關鍵力量。

AI 伺服器 貨量

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