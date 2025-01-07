聯發科攜手意騰 CES 2025展出多元AI語音方案

全球IC設計領導者聯發科與邊緣AI低功耗解決方案先驅的意騰科技宣布，將協同合作為車用、智慧家庭、以及智慧零售市場打造創新AI語音解決方案，並於CES 2025（2025 年消費電子展）首次亮相展出。雙方合作將致力於提升用戶與汽車及智慧設備的互動體驗，為全球用戶帶來更智慧、安全且直觀的生活方式。

聯發科公司副總經理張豫臺表示，此次與意騰科技合作，即將其在人機互動以及語音辨識等AI方案帶入聯發科技的Dimensity Auto智慧座艙平台，以及聯發科智慧家庭與智慧零售解決方案，進而推動更多的AI創新。

意騰副總經理暨台灣分公司總經理許維新表示，意騰憑藉先進的AI 聲學前處理技術，即使在複雜的多人環境中，仍能精準捕捉主控者的需求指令，提供卓越的語音辨識率，確保車內語音互動更智慧、高效。這技術不僅大幅提升車內 AI 助理的功能，也為智慧駕乘提供更加流暢、個人化的使用體驗。

此次合作即將意騰先進的AI 聲學前處理技術及AI科技無縫整合到聯發科技最新包含3奈米的Dimensity Auto智慧座艙平台，共同推出專為智慧車內語音控制設計的創新解決方案，合作涵蓋聲紋降噪（Voice Print Noise Reduction，VPNR）功能、指向性關鍵字偵測（Directional Keyword Detection，DOK）、喚醒詞（Keyword Spotting，KWS）、語音轉文字（Speech-to-Text ，STT）、文字轉語音（Text-to-Speech，TTS）功能等。

雙方這次合作主要針對智慧家庭市場，共同推出創新的「智慧家庭 AI Hub」。聯發科在天璣9400旗艦行動平台上，整合意騰的AI自然語音技術，及平台上原有生態夥伴的邊緣AI自動語音辨識模型（ASR）、小型語言模型（SLM）與多模態大語言模型（LMM），並結合可將傳統AI應用程式升級成具自主性、推理能力與行動力的聯發科天璣Agentic AI引擎（Dimensity Agentic AI Engine），為智慧家庭情境帶來更為流暢且個人化的語音操作體驗。「智慧家庭 AI Hub」將語音科技無縫融入日常生活，讓智慧裝置成為用戶的得力助手，全面提升居家便利性。

雙方合作另一亮點，是針對智慧零售場景打造的生成式AI解決方案。該方案將意騰科技的 AI 喚醒詞、語音轉文字（STT）、文字轉語音（TTS）技術與智慧物聯網平台MediaTek Genio及MediaTek DaVinci生成式AI服務平台結合，為智慧零售設備提供生動的虛擬角色介面和自然語言對話功能。