快訊

製作人揭大愛台內「外行高層亂搞」 有人私下收受：拍一檔就買一棟房子

北捷警小隊長性侵女兒348次遭起訴 同事坦言案件發生「不意外」

三重民宅倒塌全面拆除 受災戶「損失近千萬」痛哭：東西全沒救了

聯發科攜手意騰 CES 2025展出多元AI語音方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科攜手意騰，在 CES 2025展出多元AI語音方案。圖/聯發科提供
聯發科攜手意騰，在 CES 2025展出多元AI語音方案。圖/聯發科提供

全球IC設計領導者聯發科與邊緣AI低功耗解決方案先驅的意騰科技宣布，將協同合作為車用、智慧家庭、以及智慧零售市場打造創新AI語音解決方案，並於CES 2025（2025 年消費電子展）首次亮相展出。雙方合作將致力於提升用戶與汽車及智慧設備的互動體驗，為全球用戶帶來更智慧、安全且直觀的生活方式。

聯發科公司副總經理張豫臺表示，此次與意騰科技合作，即將其在人機互動以及語音辨識等AI方案帶入聯發科技的Dimensity Auto智慧座艙平台，以及聯發科智慧家庭與智慧零售解決方案，進而推動更多的AI創新。

意騰副總經理暨台灣分公司總經理許維新表示，意騰憑藉先進的AI 聲學前處理技術，即使在複雜的多人環境中，仍能精準捕捉主控者的需求指令，提供卓越的語音辨識率，確保車內語音互動更智慧、高效。這技術不僅大幅提升車內 AI 助理的功能，也為智慧駕乘提供更加流暢、個人化的使用體驗。

此次合作即將意騰先進的AI 聲學前處理技術及AI科技無縫整合到聯發科技最新包含3奈米的Dimensity Auto智慧座艙平台，共同推出專為智慧車內語音控制設計的創新解決方案，合作涵蓋聲紋降噪（Voice Print Noise Reduction，VPNR）功能、指向性關鍵字偵測（Directional Keyword Detection，DOK）、喚醒詞（Keyword Spotting，KWS）、語音轉文字（Speech-to-Text ，STT）、文字轉語音（Text-to-Speech，TTS）功能等。

雙方這次合作主要針對智慧家庭市場，共同推出創新的「智慧家庭 AI Hub」。聯發科在天璣9400旗艦行動平台上，整合意騰的AI自然語音技術，及平台上原有生態夥伴的邊緣AI自動語音辨識模型（ASR）、小型語言模型（SLM）與多模態大語言模型（LMM），並結合可將傳統AI應用程式升級成具自主性、推理能力與行動力的聯發科天璣Agentic AI引擎（Dimensity Agentic AI Engine），為智慧家庭情境帶來更為流暢且個人化的語音操作體驗。「智慧家庭 AI Hub」將語音科技無縫融入日常生活，讓智慧裝置成為用戶的得力助手，全面提升居家便利性。

雙方合作另一亮點，是針對智慧零售場景打造的生成式AI解決方案。該方案將意騰科技的 AI 喚醒詞、語音轉文字（STT）、文字轉語音（TTS）技術與智慧物聯網平台MediaTek Genio及MediaTek DaVinci生成式AI服務平台結合，為智慧零售設備提供生動的虛擬角色介面和自然語言對話功能。

AI 智慧家庭 聯發科

延伸閱讀

工研院CES展 大秀創新

鴻海、緯穎 四檔閃金光

新光金臨時董事會通過員工安置方案 以全員留任為主軸

CES展來了…黃仁勳演講揭序幕！ 投資00830跟上這波行情

相關新聞

黃仁勳CES主題演講將登場 現場萬人朝聖如演唱會

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於美國拉斯維加斯時間晚間6時30分（台灣時間上午10時30分），展開CES 2025主...

三星新品發表會確定了！旗艦機Galaxy S25將登場

品牌大廠三星7日正式對外宣布Samsung Galaxy Unpacked 2025全球發表會即將在台灣時間1月23日凌...

輝達跨足AR眼鏡 老夥伴宏達電有望成大贏家

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於台灣時間今天上午10時30分在美國消費性電子展（CES）發表演講。此前，輝達搶先在美國專利商標局公開一項名為「無背光增強現實數位全息技術」的AR眼鏡專利，首度宣示揮軍AR眼鏡市場，為後續AI眼鏡布局。

全球伺服器未來5年年複合成長率估4% 今年AI伺服器出貨比重估逾一成

DIGITIMES最新研究報告指出，2024年至2029年，全球伺服器出貨量年複合增長率（CAGR）預計達4%，但AI伺...

中科二期園區擴建案仍有變數 興農聲明：希望政府收購會員球證

攸關台積電擴廠的中科二期園區擴建案，中科管理局雖屢次聲稱已與最大地主興農育樂公司協商獲得進展，但興農育樂公上午聲明，目前...

聯發科攜手意騰 CES 2025展出多元AI語音方案

全球IC設計領導者聯發科與邊緣AI低功耗解決方案先驅的意騰科技宣布，將協同合作為車用、智慧家庭、以及智慧零售市場打造創新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。