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輝達執行長黃仁勳CES演講會場爆滿 大家都想聽AI發展未來

聯合報／ 記者馬瑞璿／美國拉斯維加斯即時報導
一年一度CES展即將於美西時間1月7日開展，開展的前一晚，由輝達創辦人黃仁勳擔任主題講者，排隊進場聽演講的人潮相當踴躍，幾乎看不到排隊的盡頭。特派記者馬瑞璿／攝影
一年一度CES展即將於美西時間1月7日開展，開展的前一晚，由輝達創辦人黃仁勳擔任主題講者，排隊進場聽演講的人潮相當踴躍，幾乎看不到排隊的盡頭。特派記者馬瑞璿／攝影

一年一度CES（消費電子展）展即將於美西時間1月7日開展，開展的前一晚，由輝達創辦人黃仁勳擔任主題講者，排隊進場聽演講的人潮相當踴躍，幾乎看不到排隊的盡頭。

此次黃仁勳演講地點定在拉斯維加斯曼德勒海灣會議中心，現場有1萬2000個座位數。

在黃仁勳晚間6時半開講之前，人潮多到還沒有完全進場完畢，甚至還有不少人仍在陸續走到隊伍尾端排隊。

外界普遍預期，黃仁勳今晚的演講會提及AI未來發展方向，這也讓今天來現場聆聽演講的人數相當踴躍。

拉斯維加斯 輝達 黃仁勳

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