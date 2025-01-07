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輝達執行長黃仁勳CES演講會場爆滿 大家都想聽AI發展未來
一年一度CES（消費電子展）展即將於美西時間1月7日開展，開展的前一晚，由輝達創辦人黃仁勳擔任主題講者，排隊進場聽演講的人潮相當踴躍，幾乎看不到排隊的盡頭。
此次黃仁勳演講地點定在拉斯維加斯曼德勒海灣會議中心，現場有1萬2000個座位數。
在黃仁勳晚間6時半開講之前，人潮多到還沒有完全進場完畢，甚至還有不少人仍在陸續走到隊伍尾端排隊。
外界普遍預期，黃仁勳今晚的演講會提及AI未來發展方向，這也讓今天來現場聆聽演講的人數相當踴躍。
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