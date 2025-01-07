宏碁擴大掌機產品線陣容 發表全新Nitro Blaze 8及11

宏碁（2353）擴大電競掌機產品線陣容，7日於美國消費性電子大展（CES 2025）期間，發表全新Nitro Blaze 8和Nitro Blaze 11掌上型遊戲機，支援頂尖性能及多元功能，專為提升行動遊戲體驗打造。Nitro Blaze系列搭載AMD Ryzen 7 8840HS處理器、16 GB LPDDR5X記憶體，及高達2 TB儲存空間，創造風馳電掣的性能與反應速度；其WQXGA觸控面板提供8.8 吋及10.95吋兩種規格，並支援Radeon 超級解析度（RSR）及AMD FidelityFX 超級解析度（FSR）技術，為玩家打造絲滑流暢的影像品質。玩家亦能透過專屬的Acer Game Space應用程式，輕鬆簡易地管理、存取裝置上的熱門遊戲及應用程式。

宏碁指出，全新Nitro行動遊戲控制器採用可摺疊設計，玩家得以隨時隨地恣意暢玩，進一步提升行動遊戲體驗；並支援快充功能，於快速充電的同時，玩家可不間斷地暢遊於遊戲世界中。

Nitro Blaze 8與Nitro Blaze 11掌上型遊戲機均搭載AMD Ryzen 7 8840HS處理器與Ryzen AI，整體AI算力高達39兆次（TOPS），可滿足3A級遊戲大作的高性能需求，打造流暢遊戲體驗。