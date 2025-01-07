半導體展望正向 法人：關注科技非投等債後市表現

市場預計2024至2026年全球主要經濟體主要由美國持續脫穎而出，並展現生產力成長加速，而歐洲正在面對結構性問題、信心危機和政治領導力方面的嚴峻挑戰，各國成長可謂顯著分化。2025年全球經濟持平、通貨膨脹趨緩，依然有利全球債市表現。

法人指出，中長期在聯準會與歐洲央行皆採寬鬆貨幣的步調下，風險性資產表現可望持續走升，2025年半導體產業展望正向，挹注科技非投等債後市表現。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，分析1990年迄今的數據，聯準會（Fed）降息的月份、貨幣基金資產平均可增長3.8%，且貨幣基金資產規模在Fed降息後九個月後可達峰值，爾後便因追逐較高收益率之目的轉至殖利率更優異的金融資產中，法人仍保守、但近7兆貨幣基金醞釀投資力。美國非投資級債與科技非投資級債券指數殖利率仍分別有7.38％與7.32％左右水準，可關注後續表現。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，頑強通膨加上美國堅實的勞動市場可能使聯準會在2025年第1季暫緩降息，而決策論調將是｢看不到進一步降息的理由｣。因此市場針對｢美國降息｣的討論焦點將轉至降息的｢速度｣和｢幅度｣。

在經濟前景持續強韌、債券違約率可望維持低檔的前提，由於2025年CES展即將來臨，世界半導體貿易統計協會（WSTS）發布最新預測，預期半導體2025年總產值仍可望有兩位數百分比的強勁成長，全年產值將進一步來到接近七千億美元的史上新高水準，產業基本面的優勢可望挹注科技非投等債後市表現。