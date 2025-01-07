黃仁勳CES主題演講將登場 現場萬人朝聖如演唱會

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於美國拉斯維加斯時間晚間6時30分（台灣時間上午10時30分），展開CES 2025主題演講，三點起現場即湧入大批人潮朝聖，擠滿長長人龍，爭睹AI教主風采，現場估湧入萬人。

黃仁勳將進行開幕主題演講，外界預期將發表新一代RTX 50系列顯示卡，也將分享對機器人、自駕車等新技術看法。

繼去年的台北國際電腦展（Computex），黃仁勳AI教主的魅力也再襲捲拉斯維加斯，排隊人龍甚至綿延好幾條飯店長廊，大批人潮就像參加巨星演唱會一般。