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DEEPX助攻！英業達最新AI伺服器問世 強襲CES搶單

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達最新1U高密度 AI NPU於CES發表。英業達／提供
英業達最新1U高密度 AI NPU於CES發表。英業達／提供

代工大廠英業達（2356）攜手設備端AI半導體公司DEEPX，成功打造出最新的「1U 高密度 AI NPU」伺服器，而團隊也特地帶著該新品，前進拉斯維加斯，參加2025年第一個全球科技盛會「美國消費性電子展(CES)」，並於會中以實機向市場進行發表。團隊透露，旗下這款全新的緊湊型伺服器，能夠以敏捷和靈活的方式，處理各項動態AI推理任務，可提供客戶實際導入「智慧工廠、智慧建築、交通樞紐和零售店」等應用場域。

英業達指出，這款適用於邊緣AI（人工智慧）應用的「緊湊型1U AI NPU伺服器」，有三項主要特點，包括1.高密度E1.S陣列架構：保持最佳的人工智慧計算溫度，以獲得最佳效能。2.卓越的功率效率：以低功耗實現高效能，確保出色的價效比。3.多功能人工智慧應用程式：專為叢集計算、分散式深度學習和垂直人工智慧應用程式而設計。

英業達說明，該產品主要是由DEEPX的「高效能晶片」來提供支援，並且也是邊緣AI部署領域的一項全新選擇，舉例來說，若將其應用於火車站，可透過該伺服器提高運營效率，也能藉由人工智慧監控的改變，使人數統計和人群管理能夠最佳化資源分配。而在購物中心和零售店，也可以透過1U AI NPU伺服器的應用，提供客戶包括年齡識別等，更精細的「購物者分析」成果，使企業能夠完善營銷策略並提高客戶參與度。

英業達強調，團隊希望透過這次提供的Edge AI產品，來協助AI人工智慧合作伙伴「簡化」業務運營、提升競爭力及營運效率。而這次在1U AI NPU伺服器方面與DEEPX合作，也是為了更靈活地處理動態和多樣化的人工智慧推理任務。而這款新品能實際在「企業校園、智慧工廠、智慧建築和交通樞紐」等領域中部署，對市場來說也將是最理想的解決方案，可以在需要複合人工智慧應用程式的場所實現無縫執行。

英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

AI 人工智慧 伺服器

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