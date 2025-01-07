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微星發表AMD Ryzen B850等主機板 創新設計與卓越性能

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星發表AMD Ryzen B850 和 B840 主機板。微星／提供
微星發表AMD Ryzen B850 和 B840 主機板。微星／提供

微星（2377）推出全新一代 AMD Ryzen B850 和 B840 晶片組主機板系列，完美融合了性能與創新，確保卓越的穩定性與易用性。憑藉其高效能與可靠設計，這些主機板專為重度玩家與創作者提供更強悍的運算能力，帶來卓越的使用體驗。

除了全新的 B850 和 B840 主機板，微星 X870E 系列還推出兩款型號：MPG X870E EDGE TI WIFI 與 MAG X870E TOMAHAWK WIFI，導入全新一代獨家技術、以及更多元的擴充支援，不論是玩家、創作者還是電腦愛好者，皆能滿足其不斷進化的需求。

微星 B850 主機板專為發揮 AMD Ryzen 最新桌上型處理器的強大性能而設計，支援多項先進功能，如 PCIe 5.0 插槽、M.2，以及DDR5 記憶體。加上全新一代供電設計，可為高幀率遊戲和多工處理等高負載任務提供穩定且高效的性能。B850 晶片組在 CPU 和記憶體超頻方面表現十分出色，讓追求極限性能的玩家提供更卓越、靈活的選擇性。然而，B840 晶片組則以穩定性和性價比為重點，支援記憶體超頻，是系統整合商和商業用戶的理想選擇。

MSI 全新一代主機板在組裝設計上投注許多心力，MSI B850 和 B840 主機板延續採用最新的 EZ DIY 創新技術。升級版的 EZ M.2 Shield Frozr II 提供了更簡便的 M.2 散熱片安裝方式；同時，EZ PCIe 顯卡快拆設計讓用戶僅需一指即可輕鬆拆卸大型顯示卡。除此之外，EZ 天線設計更能單手即可輕鬆插拔 Wi-Fi，無需旋轉天線即可完成安裝。

此外，強悍的連接性能則是微星 B850 和 B840 主機板的另一大亮點。搭載全速 Wi-Fi 7 和 5G LAN，用戶可以享受超高速且穩定的網路體驗，無論是遊戲、串流還是內容創作都能充分滿足。此外，USB 20G 接口提供閃電般快速的傳輸速度，充足的 M.2 插槽則提供高速且充足的儲存空間，滿足現代系統的需求。

為了提高平台的穩定性，MSI 全面採用高品質零組件和先進的散熱解決方案，包含加大型的散熱片、多層伺服器級 PCB 設計，以及最多 12 相 VRM 和 80A SPS（智能電源模組），提供高負載的承受能力。同時，為了下一代顯卡上市，MSI B850 仍配置了 PCIe 拓源架構設計，可大幅提供 AI 運算和遊戲場景 GPU 的高功率性能需求，更確保穩定、高效和可持續的最高性能。

微星

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