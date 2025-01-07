海纜遭破壞 數發部：補助業者新建登陸站及備援機房
數發部的國家通訊暨網路安全中心（NCCSC）於2025年1月3日上午9點收到中華電信（2412）股份有限公司通報，其國際海纜於我國野柳東北方海域海底發生斷纜，該斷纜原訊務已啟動其他海纜備援，語音電路、網際網路及企業客戶服務不受影響，另亦表示預訂2025年2月3日修復本事故之國際海纜。
數發部表示，自2022年8月27日成立迄今，為強化我國海纜通訊韌性，除創造誘因吸引電信業者增建海纜，以多海纜系統相互備援外，亦採取多元異質通訊系統之備援再備援機制，以降低海纜中斷對我國通訊韌性衝擊之風險，已採取及規劃相關應變措施如下：
（一）促進增建國際海纜，補助新設國際海纜站及備援機房：數發部已爭取預算補助業者（中華電信）新建國際海纜登陸站及備援機房，以增加我國聯外之國際海纜數。
（二）強化既設國際海纜登陸站韌性建設：為提升我國既有國際海纜登陸站韌性，數發部已自2024-2025年爭取預算，補助既設國際海纜登陸站業者強化國際網路設施之韌性，並已於2024年8月公告補助要點及相關書表，辦理補助事宜。
（三）以多元異質通訊系統支援海纜中斷之重要通訊電路：
1、微波備援機制：以臺馬海纜通訊為例，數發部已於2023年起核准業者微波擴充之頻寬，及協助中華電信將微波容量擴充至海纜忙時通訊頻寬需求（約12 Gbps），達到海纜頻寬完整備援機制。
2、衛星備援機制：為達成備援再備援，數發部已著手盤點衛星資源，於海纜或微波無法使用時，再以衛星備援政軍、重要民生及金融等通訊電路需求，維持政軍指揮體系通訊不中斷。例如以SES中軌衛星作為馬祖南竿之基地臺後傳鏈路（下行90Mbps/上行45Mbps），強化連江地區通訊網路韌性，及以OneWeb低軌衛星系統支援政軍通訊。
（四）督導通傳領域關鍵基礎設施（CI）設置者實施CI安全防護計畫：依行政院國家關鍵基礎設施安全防護指導綱要，督導通傳領域關鍵基礎設施（CI）設置者依據風險與威脅，擬定並落實CI安全防護計畫，並定期辦理通傳領域CI防護演習，以提升設置者事前預防、事中應處、事後復原之處置能量。
數發部另表示本次海纜中斷事件，中華電信公司已向海巡署報案，數發部將配合海巡署、法務部、通傳會及司法機關等，就違反電信管理法相關規定加強執法，以確保我國國際海纜關鍵基礎設施之持續營運。
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