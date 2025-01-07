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三星新品發表會確定了！旗艦機Galaxy S25將登場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
品牌大廠三星7日正式對外宣布Samsung Galaxy Unpacked 2025全球發表會即將在台灣時間1月23日凌晨2點於美國聖荷西登場。 美聯社
品牌大廠三星7日正式對外宣布Samsung Galaxy Unpacked 2025全球發表會即將在台灣時間1月23日凌晨2點於美國聖荷西登場。 美聯社

品牌大廠三星7日正式對外宣布Samsung Galaxy Unpacked 2025全球發表會即將在台灣時間1月23日凌晨2點於美國聖荷西登場，外界推估，除旗艦機Galaxy S25將亮相外，也猜測是否新款超薄型手機也會同步發表。

據悉，三星Galaxy S25系列共有三款機種，分別是Galaxy S25、Galaxy S25+和Galaxy S25 Ultra；其中，S25 Ultra一如過往為頂級旗艦機版本，推估售價將與上一代相同，但韓國母市場因近期貨幣貶值嚴重，很可能漲價。

針對新機規格方面，S25 Ultra的螢幕在亮度、可視角與色彩表現有望顯著提升，主要原因是首度採用M14發光材料，尺吋則是6.9吋，較上一代6.79吋些微擴大，並採用超窄邊框技術，顏色則有鈦黑、鈦灰、鈦銀等選擇。

至於關鍵硬體部分，S25 Ultra的核心處理器，外界預期將全數使用高通Snapdragon 8 Elite。此外，S25 Ultra相機鏡頭則使用四鏡頭主相機配置，其中，主鏡頭據傳將延續2億畫素的高規格，感光元件也很可能全面升級，超廣角鏡頭畫素則有望升級至5000萬畫素，較上一代1200萬畫素大幅提升。

此外，在續航力方面，S25 Ultra的電量與快充體驗大致與前代相同，但也傳出將新增「Battery AI」電池管理功能，有望延長 5% 至 10% 的使用時間。

至於台廠供應鏈部分，法人表示，Galaxy S25系列的高通處理器均由台積電（2330）獨家操刀生產，而晶技（3042）則負責供應石英震盪器與頻率元件，GIS-KY（6456）則是供應屏下指紋辨識模組，三家業者將受惠最深。

四鏡頭 相機

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