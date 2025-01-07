2025迎戰高基期市場 創新科技搭 AI 獲利成長列車展現新實力

法人展望2025年，有別於2024年大型半導體龍頭股獨強，2025可望呈現各類型電子股百花齊放的走勢。尤以創新科技概念股，如：AI供應鏈、顯卡、BBU及機器人等表現相對強勢，投資布局可優先留意強勢題材創新概念股。

野村投信投資策略部副總但漢遠表示，台股企業獲利在2025年仍可望以雙位數年增率的速度成長，科技仍是台股2025年的投資亮點之一，除大型半導體龍頭股之外，隨著AI發展進入下一個階段，資金也不再僅限於GPU或Foundry相關，摩根士丹利點出六大領域贏家，包括：GPU、ASIC、EDA、Foundry、Test、HBM，這六大領域之間關係密切，是上下游供應鏈也是合作關係，六者可望一同受惠AI帶來的大商機，而台灣有許多相關供應鏈預計都將受惠，彭博預估2025年可望有10%-89%的獲利成長，2025年高機率看到ASIC業者基本面迎來爆發。

投資人該如何挑選科技股？野村臺灣創新科技50 ETF (00935)經理人林怡君進一步分析指出，根據臺灣指數公司數據，聚焦「創新科技」的臺灣創新科技50指數，無論是在獲利能力如每股盈餘、股東權益報酬率、總資產報酬率的表現上，不但優於大盤 (加權指數)，更勝過台積電占比逾5成以上的電子指數，且指數本益比約22倍仍屬合理，也明顯低於電子指數的24.5倍，代表「創新科技」相關個股機會更為物超所值。

展望2025，但漢遠指出，走在科技浪尖上的「創新科技」題材，因為隨著AI科技逐步落實應用在各領域，相關軟硬體供應鏈的營收獲利也逐步明朗，亦即「創新科技」這類型公司的營收與獲利能力不但更出色，在評價面上也具投資吸引力，特別在2024年大型電子龍頭股大漲、評價面墊高後，「創新科技」回升空間更可期，可謂2025年的成長投資亮點，加上AI浪潮還在持續，AI市場焦點逐漸向高端的技術領域，如：無人機、人形機器人層面的應用，投資人不妨透過定期定額分批進場布局創新科技，以期在盤勢回升時讓整體投組更具爆發力，參與AI長線成長的大趨勢。