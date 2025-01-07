霍爾索斯秀出Panther Lake 2025年將是英特爾關鍵一年、充滿期待
英特爾CES 2025主題演講於美國拉斯維加斯當地時間6日上午登場，聯合執行長霍爾索斯（Michelle Johnston Holthaus）預告下一代行動平台處理器將於下半年量產，採Intel 18A製程，對於目前Panther Lake的情況「非常滿意」，2025年將是英特爾的關鍵一年，對未來充滿期待。
霍爾索斯在演講尾聲拿出代號為Panther Lake的下一代行動平台處理器，預告將於下半年量產，採Intel 18A製程生產，強調會將Lunar Lake的所有優勢與架構提升到全新水準，目前已與主要客戶合作推廣中。
霍爾索斯強調，現在只是一月的第一周，還有一整年的創新之路要走，「隨著英特爾製程技術藍圖不斷推進，情況只會越來越好」，作為英特爾產品CEO，對於目前採用18A製程生產Panther Lake的情況來看，「我非常滿意」，「2025年是英特爾的關鍵一年，展望未來，我們充滿期待」。
英特爾於今年CES 2025展中端出多項產品，包括全新Intel Core Ultra 200V系列處理器，主攻企業應用等市場，及Intel Core Ultra 200HX和Intel Core Ultra 200H系列NB處理器，專為創作者和遊戲玩家打造，及為主流NB市場打造的Intel Core Ultra 200U系列處理器。
另外，英特爾也拓展Intel Core Ultra 200S系列桌上型處理器產品陣容，新增12款包含65W和35W產品，滿足主流桌上型PC使用者需求。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言