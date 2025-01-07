英特爾聯合執行長霍爾索斯大讚Lunar Lake「出貨量超乎預期」

英特爾CES 2025主題演講於美國拉斯維加斯當地時間6日上午登場，新任聯合執行長霍爾索斯（Michelle Johnston Holthaus）表示，2024 年是「英特爾真正重新確立自己身為PC市場領導者地位的一年」，並大讚Lunar Lake處理器表現，「出貨量超乎預期」，目前已出貨超過150萬顆。

英特爾主題演講以「AI內部新時代」（AI Inside for a New Era）為題，由霍爾索斯與客戶運算集團高級副總裁Jim Johnson聯手主持。

霍爾索斯說，英特爾正在與生態系中的合作夥伴一同創造AI PC這個新的產品類別，「這才只是剛開始」，2024年是英特爾真正重新確立自己身為PC市場產品領導者地位的一年。

霍爾索斯表示，Intel Core Ultra處理器正在為行動AI和繪圖處理樹立全新標竿，再次展現x86架構卓越的效能與效率，英特爾去年推出代號為Lunar Lake的Intel Core Ultra 200B系列處理器，該系列處理器在所有重要領域都取得進步，為英特爾有史以來最節能的處理器。

霍爾索斯指出，透過與夥伴密切合作，英特爾終於打破「x86無法做到高效能與高效率並存」的印象，並與生態系夥伴合作提供超過100種Lunar Lake系統設計，許多產品已經上市。