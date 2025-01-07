快訊

柯建銘拋雙罷 游淑慧：應立軍令狀 罷不成主動辭不分區

風雪無阻…美國國會完成認證程序 川普當選總統

加國總理杜魯多請辭 川普：知道美國不會繼續補貼

信驊營收火 寫三個新高

經濟日報／ 記者尹慧中蕭君暉／台北報導
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照

股王信驊（5274）營運大發威，昨（6）日公布去年12月合併營收7.37億元，創新高，月增8.2%，年增131.3%，並推升去年第4季合併營收達21.04億元，為單季最佳；2024年合併營收64.6億元，改寫年度業績新猷。

信驊營收
信驊營收
信驊是遠端伺服器管理晶片（BMC）大廠，近期搭上AI熱潮，營收衝鋒。公司表示，上月營收衝高，主要受惠伺服器晶片營收成長。

根據信驊公告，去年去年12月合併營收7.37億元，創新高，月增8.2%，年增131.3%；去年第4季合併營收21.04億元，季增5.7%，年增113.8%；2024年合併營收64.6億元，年增106.3%。

展望後市，信驊董事長林鴻明日前表示，2025年將是更好的一年，AI伺服器扮演主要成長動能，由於通用型伺服器去年出貨大增，今年通用型伺服器市況應與去年持平，但AI伺服器出貨依舊相當強勁。

信驊並推出BMC新品「AST2700」，沿用12奈米製程生產，現階段客戶反映非常好，也領先業界發布，估今年送樣客戶端，最快2026年、2027年開始放量，貢獻營收。

信驊預期，去年AI伺服器營收比重約15%，今年可望進一步放大到20%至25%，有助帶動整體平均單價（ASP）提升，推升營運持續成長。信驊業績亮麗，昨天股價卻逆勢跌75元、收3,455元，外資轉為賣超211張。

研調機構集邦科技（TrendForce）昨天發布最新報告同步按讚伺服器後市。集邦預估，2024年全球整體伺服器產值可達3,060億美元，其中，AI伺服器成長動能優於通用型伺服器，產值約為2,050億美元。

隨2025年AI伺服器需求持續不墜，加上單位平均單價貢獻較高，產值有機會提升至近2,980億美元，使得AI伺服器占整體伺服器產值比重，將由2024年的67%，進一步提升到2025年的72%。

就出貨量來看，集邦預期，中國大陸、美國雲端服務供應商（CSP）、伺服器OEM客戶對搭載輝達（NVIDIA）Hopper系列機種拉貨動能增強，進而帶動2024年AI伺服器總出貨量年增46%。展望2025年，集邦預估，AI伺服器全年出貨量將年增近28%，占整體伺服器出貨比率成長至15%以上。

伺服器 營收

延伸閱讀

祥碩CES聚焦高速傳輸技術 瑞昱展示全方位解決方案

台積電為蘋果代工3奈米晶片報價曝光 較28奈米增加近三倍

穎崴營收／2024年達57.98億元創新高 AI 與 HPC 應用強

鴻海去年營收6.8兆創新高 本季將較去年顯著成長

相關新聞

輝達跨足AR眼鏡 老夥伴宏達電有望成大贏家

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於台灣時間今天上午10時30分在美國消費性電子展（CES）發表演講。此前，輝達搶先在美國專利商標局公開一項名為「無背光增強現實數位全息技術」的AR眼鏡專利，首度宣示揮軍AR眼鏡市場，為後續AI眼鏡布局。

川普2.0…中芯大砍價 牽動聯電、世界先進等後市

晶圓代工成熟製程產能供過於求壓力大，陸媒披露，大陸晶圓代工龍頭中芯國際28奈米報價大砍40%，藉此為「川普2.0」時代來...

中芯大砍價 IC設計業成本有望降低

晶圓代工業者成熟製程產能持續開出，IC設計業者評估，今年相關代工報價應有下降空間，有利IC設計廠降低成本，成為此波晶圓代...

台積電代工蘋果處理器 11年來漲價2.6倍

分析師表示，蘋果iPhone搭載的A系列處理器，從A7到現今的A18 Pro出現重大進展，而獨家操刀A系列處理器的台積電...

馬斯克最強AI服務Grok 3問世 照亮台鏈

特斯拉執行長馬斯克在社群平台X上宣布，旗下AI新創xAI已完成最新生成式AI系統「Grok 3」的訓練，將提供「全球最強...

大廠造 AI 模型 各有強項

ChatGPT聊天機器人崛起，引發AI投資大熱潮，包括xAI、Google、亞馬遜與微軟等科技巨擘，紛紛重金採購AI伺服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。