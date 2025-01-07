信驊營收火 寫三個新高

股王信驊（5274）營運大發威，昨（6）日公布去年12月合併營收7.37億元，創新高，月增8.2%，年增131.3%，並推升去年第4季合併營收達21.04億元，為單季最佳；2024年合併營收64.6億元，改寫年度業績新猷。

信驊營收 信驊是遠端伺服器管理晶片（BMC）大廠，近期搭上AI熱潮，營收衝鋒。公司表示，上月營收衝高，主要受惠伺服器晶片營收成長。

根據信驊公告，去年去年12月合併營收7.37億元，創新高，月增8.2%，年增131.3%；去年第4季合併營收21.04億元，季增5.7%，年增113.8%；2024年合併營收64.6億元，年增106.3%。

展望後市，信驊董事長林鴻明日前表示，2025年將是更好的一年，AI伺服器扮演主要成長動能，由於通用型伺服器去年出貨大增，今年通用型伺服器市況應與去年持平，但AI伺服器出貨依舊相當強勁。

信驊並推出BMC新品「AST2700」，沿用12奈米製程生產，現階段客戶反映非常好，也領先業界發布，估今年送樣客戶端，最快2026年、2027年開始放量，貢獻營收。

信驊預期，去年AI伺服器營收比重約15%，今年可望進一步放大到20%至25%，有助帶動整體平均單價（ASP）提升，推升營運持續成長。信驊業績亮麗，昨天股價卻逆勢跌75元、收3,455元，外資轉為賣超211張。

研調機構集邦科技（TrendForce）昨天發布最新報告同步按讚伺服器後市。集邦預估，2024年全球整體伺服器產值可達3,060億美元，其中，AI伺服器成長動能優於通用型伺服器，產值約為2,050億美元。

隨2025年AI伺服器需求持續不墜，加上單位平均單價貢獻較高，產值有機會提升至近2,980億美元，使得AI伺服器占整體伺服器產值比重，將由2024年的67%，進一步提升到2025年的72%。

就出貨量來看，集邦預期，中國大陸、美國雲端服務供應商（CSP）、伺服器OEM客戶對搭載輝達（NVIDIA）Hopper系列機種拉貨動能增強，進而帶動2024年AI伺服器總出貨量年增46%。展望2025年，集邦預估，AI伺服器全年出貨量將年增近28%，占整體伺服器出貨比率成長至15%以上。