快訊

柯建銘拋雙罷 游淑慧：應立軍令狀 罷不成主動辭不分區

風雪無阻…美國國會完成認證程序 川普當選總統

加國總理杜魯多請辭 川普：知道美國不會繼續補貼

聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克最強AI服務Grok 3問世 照亮台鏈

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
特斯拉執行長馬斯克宣布，旗下AI新創xAI已完成最新生成式AI系統「Grok 3」的訓練，將提供「全球最強AI服務」。（路透）
特斯拉執行長馬斯克宣布，旗下AI新創xAI已完成最新生成式AI系統「Grok 3」的訓練，將提供「全球最強AI服務」。（路透）

特斯拉執行長馬斯克在社群平台X上宣布，旗下AI新創xAI已完成最新生成式AI系統「Grok 3」的訓練，將提供「全球最強AI服務」，運算量是前一代「Grok 2」的十倍，並採用高達10萬組輝達（NVIDIA）AI晶片訓練。

xAI最強AI服務將問世，挾社群平台X龐大用戶基礎，可望催動AI伺服器建置潮，緯創與英業達等台灣協力廠將受惠。

xAI規劃，戴爾（DELL）是其發展AI戰略的重要夥伴，為AI伺服器機櫃主力供應商，緯創獨家供應戴爾AI伺服器主機板（L6），同步搭上xAI擴大建置AI伺服器大商機浪潮；至於英業達則是伺服器主機板主力供應商。

業界分析，緯創在戴爾AI伺服器供應鏈中，獨家供應主機板外，也為戴爾進行系統組裝業務，在戴爾AI伺服器供應鏈中坐擁最大占比，成為xAI擴大AI模型生態系的大贏家。

緯創總經理林建勳之前表示，AI伺服器客戶未來一年需求能見度明朗，緯創也正加緊腳步擴產，以因應客戶需求，供不應求情況至少會持續到2025年底。

林建勳表示，企業客戶端需求強勁，緯創在企業客戶已取得整機櫃（L11）的AI伺服器訂單，2025年相關業務將帶來不錯的成長力道。

馬斯克宣布Grok 3即將推出，引發全球AI業界高度關注。外電報導指出，這一成果可能將成為全球AI發展歷程中的又一重要關鍵。Grok 3被視作OpenAI最新的旗艦模型的競爭對手，馬斯克去年夏天就宣布要訓練Grok 3模型，強調「Grok 3應該是世界上最強大的AI」，Grok 3聊天機器人「將會非常特別」。

目前xAI已上線的大模型是Grok 2，具備先進的推理能力，整體性能超過GPT-4o。2024年12月14日，xAI向所有平台使用者免費推出新版本Grok 2模型。

xAI公司去年底完成C輪融資，籌集60億美元，xAI指出，此次融資將用於進一步加速基礎設施，推出將被數十億人使用的突破性產品，加速未來技術的研發。

AI 伺服器 緯創

延伸閱讀

馬斯克籲右翼英國改革黨黨魁辭職 支持立場丕變

挪威首相：馬斯克介入美國以外國家政治 令人擔憂

愛干預各國內政 馬斯克批英黨魁不適任

馬斯克星鏈服務今春將現身聯合航空區域航班 國際線要等到年底

相關新聞

輝達跨足AR眼鏡 老夥伴宏達電有望成大贏家

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於台灣時間今天上午10時30分在美國消費性電子展（CES）發表演講。此前，輝達搶先在美國專利商標局公開一項名為「無背光增強現實數位全息技術」的AR眼鏡專利，首度宣示揮軍AR眼鏡市場，為後續AI眼鏡布局。

川普2.0…中芯大砍價 牽動聯電、世界先進等後市

晶圓代工成熟製程產能供過於求壓力大，陸媒披露，大陸晶圓代工龍頭中芯國際28奈米報價大砍40%，藉此為「川普2.0」時代來...

中芯大砍價 IC設計業成本有望降低

晶圓代工業者成熟製程產能持續開出，IC設計業者評估，今年相關代工報價應有下降空間，有利IC設計廠降低成本，成為此波晶圓代...

台積電代工蘋果處理器 11年來漲價2.6倍

分析師表示，蘋果iPhone搭載的A系列處理器，從A7到現今的A18 Pro出現重大進展，而獨家操刀A系列處理器的台積電...

馬斯克最強AI服務Grok 3問世 照亮台鏈

特斯拉執行長馬斯克在社群平台X上宣布，旗下AI新創xAI已完成最新生成式AI系統「Grok 3」的訓練，將提供「全球最強...

大廠造 AI 模型 各有強項

ChatGPT聊天機器人崛起，引發AI投資大熱潮，包括xAI、Google、亞馬遜與微軟等科技巨擘，紛紛重金採購AI伺服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。