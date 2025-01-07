馬斯克最強AI服務Grok 3問世 照亮台鏈

特斯拉執行長馬斯克在社群平台X上宣布，旗下AI新創xAI已完成最新生成式AI系統「Grok 3」的訓練，將提供「全球最強AI服務」，運算量是前一代「Grok 2」的十倍，並採用高達10萬組輝達（NVIDIA）AI晶片訓練。

xAI最強AI服務將問世，挾社群平台X龐大用戶基礎，可望催動AI伺服器建置潮，緯創與英業達等台灣協力廠將受惠。

xAI規劃，戴爾（DELL）是其發展AI戰略的重要夥伴，為AI伺服器機櫃主力供應商，緯創獨家供應戴爾AI伺服器主機板（L6），同步搭上xAI擴大建置AI伺服器大商機浪潮；至於英業達則是伺服器主機板主力供應商。

業界分析，緯創在戴爾AI伺服器供應鏈中，獨家供應主機板外，也為戴爾進行系統組裝業務，在戴爾AI伺服器供應鏈中坐擁最大占比，成為xAI擴大AI模型生態系的大贏家。

緯創總經理林建勳之前表示，AI伺服器客戶未來一年需求能見度明朗，緯創也正加緊腳步擴產，以因應客戶需求，供不應求情況至少會持續到2025年底。

林建勳表示，企業客戶端需求強勁，緯創在企業客戶已取得整機櫃（L11）的AI伺服器訂單，2025年相關業務將帶來不錯的成長力道。

馬斯克宣布Grok 3即將推出，引發全球AI業界高度關注。外電報導指出，這一成果可能將成為全球AI發展歷程中的又一重要關鍵。Grok 3被視作OpenAI最新的旗艦模型的競爭對手，馬斯克去年夏天就宣布要訓練Grok 3模型，強調「Grok 3應該是世界上最強大的AI」，Grok 3聊天機器人「將會非常特別」。

目前xAI已上線的大模型是Grok 2，具備先進的推理能力，整體性能超過GPT-4o。2024年12月14日，xAI向所有平台使用者免費推出新版本Grok 2模型。

xAI公司去年底完成C輪融資，籌集60億美元，xAI指出，此次融資將用於進一步加速基礎設施，推出將被數十億人使用的突破性產品，加速未來技術的研發。