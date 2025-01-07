中芯大砍價 IC設計業成本有望降低
晶圓代工業者成熟製程產能持續開出，IC設計業者評估，今年相關代工報價應有下降空間，有利IC設計廠降低成本，成為此波晶圓代工成熟製程報價修正的受惠族群。
IC設計業者分析，中國大陸成熟製程產能陸續開出，推估今年相關代工報價應該還會降低，因為對岸廠商搶市占時，只要報價達變動成本以上就接單，不管是否會賺錢。
不過，現在有美國總統當選人川普即將上任的變數，後續政策對產業的影響難以捉摸，一項新政策實施就可能讓市況瞬間轉變。
在代工報價可能降低的同時，業界人士指出，IC設計公司毛利率能改善多少尚未可知，因為客戶端也會知曉上游代工價格降低，來要求IC也得跟著降價，而兩邊各能降多少幅度，還得協商角力後才知道，最終還是要回歸供需情形。針對毛利率變化，沒辦法一概而論。
另外，目前台灣IC設計業者雖然部分有在對岸投片，大多數仍會在台灣晶圓代工廠維持一定的投片量，隨著大陸晶圓代工廠先砍價搶單，IC設計廠部分品項成本有望隨之降低；後續若台灣晶圓代工廠不堪對岸殺價搶市跟著降價或另外提供優惠，相關降價效益會更顯著。
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