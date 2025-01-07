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川普2.0…中芯大砍價 牽動聯電、世界先進等後市

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
晶圓代工成熟製程產能供過於求壓力大，陸媒披露，大陸晶圓代工龍頭中芯國際28奈米報價大砍40%，藉此為「川普2.0」時代來臨可能對大陸的關稅戰預留後路。 美聯社
晶圓代工成熟製程產能供過於求壓力大，陸媒披露，大陸晶圓代工龍頭中芯國際28奈米報價大砍40%，藉此為「川普2.0」時代來臨可能對大陸的關稅戰預留後路。 美聯社

晶圓代工成熟製程產能供過於求壓力大，陸媒披露，大陸晶圓代工龍頭中芯國際28奈米報價大砍40%，藉此為「川普2.0」時代來臨可能對大陸的關稅戰預留後路。隨著中芯大降價，牽動聯電（2303）、世界先進等台灣以成熟製程為主力的晶圓代工廠後市。

對於相關傳聞，中芯沒有證實。談到中芯傳出再啟動價格戰議題，聯電、世界先進昨天均不評論。

大陸新浪網報導，業界傳出中芯大砍28奈米報價，從每片2,500美元下調至1,500美元，降幅達40%。

中芯傳28奈米大降價
中芯傳28奈米大降價

台灣半導體業者私下透露，目前業界28奈米報價普遍要3,000美元左右，以三星為例，近期若客戶下單量較少，28奈米報價為三、四千美元，換算中芯報價僅國際廠商一半甚至不到四成，堪稱「非常犀利」。

報導並指出，中芯大幅降價搶市，可能使得競爭對手被迫退市、併購或轉型，甚至引發中低階晶片市場跟進，重塑市場格局。

報導指出，大幅降價對中芯短期利空在所難免，因大幅壓縮短期獲利空間，中期效果則有待觀察，一旦降價搶市效果不如預期，也可能引發「傷敵八百、自損一千」的結果。

中芯近期在全球晶圓代工市場成功擴大市占，主要對手為聯電、世界先進等台廠，有法人認為，若中芯大砍價搶單，勢必對產業發展造成影響。

不過，業界認為，中芯大降價不會改變「去中化」趨勢，就算中芯產能不要錢，若還在美國實體清單上，美企要下單都必須取得官方許可，而美企已展開去中化或新增陸廠以外供應商的選項，台廠持續提升特殊製程應對，仍然看好「去中化」需求。

業界分析，價格競爭本來就是成熟製程產業常態，姑且不論降價與否，美國對陸資晶圓代工廠出口管制趨於嚴格是「現在進行式」，不會因為價格變動而有變化，預期中芯降價對大陸當地晶圓代工廠衝擊較大。

另一方面，大陸媒體《科創板日報》報導在去年12月報導，一名大陸的晶圓廠管理層人士表示，實際情況「沒（媒體報導）那麼嚴重，也沒那麼誇張」。

奈米 晶圓代工廠 聯電

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