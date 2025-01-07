面板雙虎揮軍 Micro LED 搶商機

Micro LED可望成為AR眼鏡關鍵元件，面板雙虎積極搶進，並都逐步完成產能建置作業，爭搶當紅的AR眼鏡商機。其中，群創更已在AR裝置有出貨實績，領頭衝鋒。

友達（2409）繼2023年底量產Micro LED精品手表後，更進一步建置全球最高世代4.5代Micro LED生產線，預計2025年投入量產。群創（3481）在Micro LED專利布局已達580件，目先在3.5代線低溫多晶矽（LTPS）產線投產，未來可擴大至六代線生產。

友達今年在CES展中，將秀出首創將Micro LED透明顯示器無縫拼接、導入至大面積的「幻境全景天幕」以及整合觸控、感測等多功能感受的「XR互動智慧窗」，揭示智慧座艙人機互動應用新面貌。友達在智慧座艙中搭載「隱藏式智駕介面）」，結合精密的運動機制及Micro LED顯示技術，讓駕駛者能夠順暢切換手動操控和自動駕駛模式。

群創總經理楊柱祥表示，在MicroLED已布局580件專利，應用領域涵括：車用、醫療、透明顯示器、消費性電子等，商品已經與客戶進行design in階段。由於醫療用產品的量產涉及認證，車廠認證期也較長，尚需配合客戶進度量產。