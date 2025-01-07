AI 產品 大廠爭相投入
擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）技術日益成熟，且硬體裝置開始趨向微型化，加上AI應用加持，讓AI眼鏡成為市場矚目的新興產品，並成為Meta、Google、小米、宏達電（2498）、蘋果等品牌廠爭相投入的新市場。
目前來看，Meta在AI、AR眼鏡的布局進度最快且最完整。Meta去年第4季秀出新款AR眼鏡Orion，其輕盈、時尚的設計感，讓有「AI教父」之譽的輝達執行長黃仁勳都驚嘆連連，而該產品目前仍造價不菲，尚未達到親民的價格，但估計很快就能壓低成本，讓AR眼鏡更加普及。
Google方面，早在多年前就成功開發出AR眼鏡，但無論是應用或者外型都難以獲得消費者青睞，也讓該公司AR眼鏡開發計畫差點全面喊停，直到AI應用近年來橫空出世，才讓Google認為此一產品還有機會重新贏得市場青睞，並持續投入資金開發。
陸系品牌大廠小米日前則宣布與歌爾合作開發AI眼鏡，預計今年第2季問世。小米創辦人雷軍更是信心滿滿認為，小米AI眼鏡出貨量至少30萬副以上，將在AI眼鏡市場占有一席之地。
蘋果則已正式確立AI眼鏡項目，旗下Vision團隊正在測試數款不同的穿戴式眼鏡產品，包括平價款Apple Vision以及類似Meta先前推出的雷朋款AI眼鏡。
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